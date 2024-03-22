دبي: بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في "العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين والأوضاع الإقليمية في غزة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الزعيمان مساء الخميس في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وأوردت الوكالة أنّ الزعيمين استعرضا "العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار".

كذلك، ناقشا "مجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" وعلى رأسها "الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم بشكل عاجل وآمن ودون عوائق من خلال البر والبحر والجو".

وأكّدا "ضرورة التحرك الدولي الجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس +حل الدولتين+ كونه السبيل لتعزيز أمنها واستقرارها".