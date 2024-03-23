موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت القبض على جميع المهاجمين في الهجوم على صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو والذي أسفر عن مقتل 143 شخصا على الأقل، واعتقال الجناة.

وقال بوتين عبر شاشة التلفزيون: "إنه عمل إرهابي همجي، أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين، و أعلن يوم 24 آذار (مارس) يوم حداد وطني، سنحاسب كل من يقف خلف هذه القوى الإرهابية، ومن خطط لهذا الهجوم وجميع المسؤولين عنه سوف يعاقبون"، وذلك وفقاً لما نقلته "الشرق الأوسط" عن رويترز.

وتابع الرئيس الروسي: "منفذو هجوم كروكوس كانوا يتجهون للحدود الروسية الأوكرانية قبل القبض عليهم، لا أحد يستطيع زعزعة أمن واستقرار روسيا".

وأدى إطلاق نار أعقبه حريق ضخم في قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو بعدما اقتحمها مسلّحون، إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا مساء الجمعة.