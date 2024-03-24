إيلاف من باريس: نجحت الشرطة في باريس أخيراً وبعد مرور ما يقرب من 85 يوماً في القاء القبض على لصوص "ساعة المليون دولار"، وهي من "جاكوب بوغاتي شيرون" Jacob and Co. Bugatti Chiron، والتي تمت سرقتها من ثري أميركي في الشانزليزيه صباح 1 كانون الثاني (يناير) 2024.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" عن أن الساعة التي كانت "قضية الساعة" في باريس "مرصعة بالألماس"، فضلاً عن أن ماركتها باهظة الثمن في الأساس، وقد تم القاء القبض على 3 رجال في باريس ثبت تورطهم في السرقة.

فقد تم خطف الساعة من معصم السائح الأميركي في ليلة رأس السنة، وتوجه اللصوص سريعاً إلى سيارتهم واختفوا من المكان.

صورة سيئة لباريس

لا يزال أجمل شارع أو طريق في العالم "الشانزليزيه" مكانا لتحرك اللصوص. وقد وُجهت مساء الجمعة في باريس لائحة اتهام ضد 3 رجال، تبلغ أعمارهم حوالي الثلاثين عامًا، بتهمة السرقة الجماعية المنظمة. ويشتبه في قيام هؤلاء المجرمين بمهاجمة سائح وسرقة ساعته بقيمة مليون دولار، صباح اليوم الأول من عام 2024 في شارع الشانزليزيه.

وأكد المدعي العام أن "هذه الحوادث تضر بفرنسا بشكل عام، لأنها تعكس صورة سيئة للغاية لباريس وتؤدي إلى الإخلال بالنظام العام بشكل دائم".



