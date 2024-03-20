باريس: أكد لوران ميشود، مدير القرية الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، في حديث له مع قناة سكاي نيوز، أنه سيتم توفير ما لا يقل عن 300 ألف واقي ذكري وأنثوي للرياضيين الأولمبيين، أي بمعدل واقيين يوميا لكل رياضي طيلة مدة الألعاب.

كما أشار مدير القرية الأولمبية إلى أن اللجنة المنظمة تولي أهمية خاصة "للعيش المشترك داخل القرية الأولمية" وتعتبره "أمرا جوهريا".

طوكيو تمنع.. لماذا؟

وتأتي هذه الخطوة بعد دورة الألعاب الصيفية لعام 2021 في طوكيو، التي طبقت سياسات صارمة للتباعد الاجتماعي وتثبيط العلاقات الجنسية بسبب جائحة كوفيد-19. لكن مع التراجع الكبير لانتشار فيروس كورونا حول العالم، أصبح من الممكن الآن للرياضيين الأولمبيين المشاركين في نسخة باريس التعايش دون أي مسافات آمان وقضاء أوقات مشتركة.

ريو دي جانيرو الرقم القياسي

وجرت العادة أن توفر اللجان المنظمة للأولمبياد في البلد المضيف الواقيات الذكرية والأنثوية للرياضيين. وعلى سبيل المثال، تم توفير ما يقرب 100 ألف واقي ذكري خلال الألعاب الأولميبة في لندن سنة 2012، و70 ألفا في سيدني سنة 2000، لكن الرقم القياسي لعدد الواقيات الذكرية الموفرة يبقى بحوزة ريو، التي تأتي على رأس القائمة بما لا يقل عن 450 ألف واقي ذكري وزع خلال ألعاب سنة 2016.