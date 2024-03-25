طهران: ذكر تقرير صحفي تفاصيل عملية استخباراتية استهدفت ورشة نووية إيرانية في منطقة "شاد آباد" في طهران.

ووفق التقرير، ففي يوليو 2020، تم إشعال النار في ورشة إنتاج بمنطقة "شاد آباد" في العاصمة الإيرانية، لكن السلطات تكتمت على الحادث.وقالت شبكة إيران إنترناشيونال الإخبارية الإيرانية المعارضة إنها "أجرت تقريرا استقصائيا يستند إلى عشرات الوثائق من السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات التي قدمتها شبكة علي عدل، وهي شبكة من المتسللين الذين كشفوا عن كنوز من وثائق الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة. وبعض الوثائق المشار إليها هي من بين ملايين السجلات القضائية التي أعلنت المجموعة أنها حصلت عليها في 21 مارس 2024".

ووفقاً لـ"سكاي نيوز" أعاد موقع "i24" الإسرائيلي، نشر ما جاء في تقرير الذي نشرته "إيران إنترناشيونال.

وفي مقابلة مع موقع "i24"، اعتبر جيسون برودسكي، مدير السياسات بمركز الأبحاث "متحدون ضد إيران النووية" (UANI)، نشر أخبار هذه العملية التخريبية أمرًا مهمًا، وقال إن وجود هذه الورشة لم يتم ذكره في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف برودسكي أن الكشف عن وجود هذا المكان "سيثير أسئلة جدية تتعلق بالضمانات بالنسبة للوكالة الدولية والنظام الإيراني".

واستنادا إلى المعلومات المقدمة في التقرير الاستقصائي، قال مدير UANI إن ورشة العمل هذه تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأكد أنه، مع أخذ هذه المسألة في الاعتبار، ربما ركزت ورشة العمل على إنتاج أجهزة الطرد المركزي أو تخصيب اليورانيوم، وليس على أنشطة الأسلحة.

وأضاف أن أنشطة الأسلحة في إيران يتم تنفيذها من قبل منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند)، وهي تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.