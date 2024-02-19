إيلاف من دبي: قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الرد على أي محاولة لإعادة روسيا إلى حدود عام 1991 سيكون بضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن بالسلاح النووي.

ففي تصريح يعد خطيرًا، كتب مدفيديف على قناته في منصة تلغرام: "لانهيار روسيا عواقب وخيمة، أكبر كثيرًا من نتائج أي حرب عادية طويلة الأمد. ولن تؤدي أي محاولة لإعادة روسيا إلى حدود عام 1991 إلا إلى أمر واحد، هو نشوب حرب عالمية مع الدول الغربية، واستخدام موسكو سلاحها الاستراتيجي النووي لضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن، إضافة إلى المواقع التاريخية الأخرى المدرجة منذ أمد على قائمة أهداف ثالوثنا النووي".

وتابع مدفيديف تصريحة التهديدي ناصحًا دول الغرب "إعادة كل شيء إلى روسيا قبل فوات الأوان، وإلا فإنها ستعيده بعد أن تتكبد أكبر خسائر ممكنة"، تمامًا كما حصل في أفدييفكا بشرق أوكرانيا.

وكان مدفيديف قد أعلن في ديسمبر الماضي أن المدن الأوكرانية أوديسا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف ونيكولاييف وكييف، هي "خمس مدن روسية ترزح تحت الاحتلال المؤقت".