فيينا: قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية أيار (مايو) بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وأضاف لرويترز في جنيف "ما يمكنني قوله اليوم هو أنه يمكننا تشغيل عملياتنا حتى نهاية أيار (مايو)".

وتابع "لكن هذا يظهر أيضا مدى سوء الوضع المالي للمنظمة".

وقال المفوض العام للأونروا أيضا إن قرار إسرائيل منع مرور قوافل الوكالة إلى شمال غزة يهدف إلى "منع الأشخاص المعرضين لخطر الموت" من النجاة.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، الأحد، إن الوكالة الدولية أصبحت محرومة من تقديم المساعدة إلى شمال غزة.

وقال إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق على أي من قوافل الأونروا الغذائية إلى الشمال بعد الآن.

منع وصول المساعدات

وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه دعا، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من الأونروا.

وقال في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إن الناس هناك يواجهون "الموت القاسي بسبب المجاعة".

وأضاف "يجب إلغاء القرار. لا يمكنكم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية".