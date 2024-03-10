أعلنت كندا أنها ستستأنف تقديم المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد تعليقها في أعقاب اتهام إسرائيل بعض أعضائها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت كندا واحدة من 16 دولة أوقفت التمويل، بعد أن قالت إسرائيل إن لديها أدلة على "ارتكاب العنف" من قبل موظفين بالأونروا.

وقال البيان الكندي إن التمويل سيُستأنَف بينما تستمر التحقيقات مع الموظفين.

وتُظهر بيانات عام 2022 أن كندا هي الدولة الحادية عشرة في ترتيب الدول الأعلى مساهمة في ميزانية الأونروا لعام 2022.

وأعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين قرار استئناف التمويل في بيان الجمعة.

وقال إن القرار اتُخذ "اعترافاً بعملية التحقيق القوية الجارية" في هذه المزاعم.

وأضاف أن رفع التعليق المؤقت للتبرعات جاء "كي يمكن فعل المزيد لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين الفلسطينيين".

كما ستتبرع القوات المسلحة الكندية بحوالي 300 مظلة شحن للأردن، لاستخدامها في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة.

وفي بيان صحفي، أشارت الحكومة الكندية إلى أنها "لم تفوّت أي دفعة مجدولة بانتظام كانت مخصصة للذهاب إلى الأونروا خلال فترة التوقف المؤقت".

وأضاف البيان "من خلال توافر اليقين بأن مساهمة كندا المخطط لها ستستمر، سيساعد ذلك في منع الانهيار الوشيك لهذه المنظمة الأساسية".

وتجري الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً في هذه المزاعم، في حين تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا أيضا مراجعة مستقلة.

وقال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى يوم الجمعة إنها تعتزم فتح طريق بحري إلى غزة لتوصيل المساعدات التي يمكن أن تبدأ العمل نهاية هذا الأسبوع.

حرب غزة: هل تتفاقم مأساة الفلسطينيين بعد تعليق التمويل الغربي للأونروا؟

إسرائيل "تريد التخلص من الأونروا لشطب حق العودة" – صحيفة القدس الفلسطينية

وتعد كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في غزة، وتقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، وتوظف نحو 13 ألف شخص داخل غزة.

وقد شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وبرية على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 30.800 فلسطيني حتى الآن وفق وزارة الصحة في القطاع، وذلك رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة في غزة "تكاد تكون حتمية" ما لم تُتخذ إجراءات لتقديم المساعدات، وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأطفال يموتون جوعاً في شمال قطاع غزة.