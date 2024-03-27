إيلاف من لندن: عبر عدد قياسي من المهاجرين القناة الإنكليزية حتى الآن هذا العام، وفقًا لأرقام مؤقتة من وزارة الداخلية البريطانية.

وقام حوالي 4644 مهاجر بالرحلة نحو الأراضي البريطانية منذ يناير 2024 وهو رقم قياسي للأشهر الثلاثة الأولى من السنة التقويمية.

ومن بين العدد الإجمالي، وصل 338 شخصًا إلى المملكة المتحدة على متن سبعة قوارب يوم الثلاثاء.

وتتجاوز أحدث البيانات الرقم القياسي السابق البالغ 4548 شخصًا في الفترة من يناير إلى مارس 2022 وقد تجاوزت بالفعل 3793 وافدًا في الأشهر القليلة الأولى من العام الماضي.

يأتي ذلك على الرغم من محاولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المستمرة "لإيقاف القوارب" وقول رئيس الوزراء إن خطته ناجحة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن 10 داونينغ ستريت أن الحكومة تتعامل مع "حالة طوارئ للهجرة" بعد يوم قياسي للعبور.

وقام حوالي 514 شخصًا بالرحلة على متن 10 قوارب في 20 مارس/آذار، مما جعل هذا اليوم الأكثر ازدحامًا منذ بداية العام.

أوقفوا القوارب

وكان تعهد "أوقفوا القوارب" إحدى الأولويات الخمس لرئيس الوزراء التي حددها في بداية عام 2023، والتي قال فيها إنه "سيصدر قوانين جديدة لوقف القوارب الصغيرة، والتأكد من أنك إذا أتيت إلى هذا البلد بشكل غير قانوني"سيتم احتجازك وإبعادك بسرعة".

وتماشيًا مع ذلك، وصل إجمالي 29437 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة في العام الماضي بعد عبور القناة، بانخفاض 36٪ عن رقم قياسي بلغ 45774 وافدًا في عام 2022.

لكن أرقام هذا العام تظهر أنه حتى الآن، فإن عبور المعابر أعلى بنسبة 23% مقارنة بنفس الوقت من عام 2023، وأعلى بنسبة 12% مقارنة بنفس الوقت من عام 2022، وفقًا لتحليل البيانات الحكومية التي أجرتها وكالة الأنباء البريطانية الرسمية.

ولا يزال مشروع قانون رواندا الذي طرحته الحكومة عالقًا في مأزق برلماني بعد سلسلة من الهزائم الأخرى في مجلس اللوردات، حيث من غير المقرر أن يناقشه النواب مرة أخرى إلا بعد عودة البرلمان من عطلة عيد الفصح.

