إيلاف من دبي: هناك العديد من النقاط الساخنة في جنوب آسيا وآسيا الوسطى، وتدور حرب واسعة النطاق في ميانمار، حيث تعاني السلطات من هزائم على يد انفصاليي أراكان المحليين، لكن طبيعة هذه الحرب تمنعها من التمدد خارج البلاد، وفقًا لتقرير نشره موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات".

في الوقت نفسه، تظل أفغانستان المولد الإقليمي الرئيسي للمشكلات الأكثر إلحاحاً، والتي يمكن أن تؤثر في العديد من الدول. يقول التقرير: "تسيطر طالبان بقوة على الوضع في كابول، لكن بسبب الحصار الذي أعلنه الغرب مع تجميد الحسابات الأفغانية، يزداد الوضع الاجتماعي والاقتصادي سوءا. قد يؤدي الانهيار النهائي للدولة الأفغانية إلى نزوح الملايين من أفغانستان مع امتداد حالة عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة. وسوف تؤثر هذه العمليات حتماً على الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى وإيران، لكن الأهم من ذلك كله هو باكستان، حيث يعيش ثلثا البشتون على مستوى العالم (40 مليون نسمة).

هند وباكستان

في المقابل، قد تنزلق باكستان، التي تمر بأوقات عصيبة في تاريخها بعد إطاحة رئيس الوزراء الشعبي عمران خان من السلطة، إلى أزمة أكثر خطورة. فقد أسفرت الانتخابات الأخيرة في البلاد عن نتائج مثيرة، حيث فاز المرشحون من حزب حركة الإنصاف المنحل الذي يتزعمه المسجون عمران خان بأغلبية كبيرة، وإن كانت نسبية، في البرلمان الوطني. ومن خلال تسوية هشة بين عشيرتي شريف وبوتو المتحاربتين عادة، فضلاً عن الجنرالات المسيسين، تم تشكيل الحكومة بدعم شعبي ضعيف. تظهر استطلاعات الرأي أن الشباب الباكستاني يقف بالإجماع إلى جانب عمران خان، ويستعد للاحتجاجات الحاشدة دفاعًا عنه. في الوضع الحالي، يسهل توقع المزيد من زعزعة استقرار الوضع في البلاد، الطريق الذي قد تحاول العشائر الحاكمة إيجاد مخرج منه من خلال تضخيم الخطر الخارجي الآتي من الهند.

إن إلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص لولاية جامو وكشمير المتنازع عليها بمبادرة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومساره العام نحو "هندوسة" البلاد وتقييد معين لحقوق المسلمين، قوبل باحتجاج حاد في باكستان. كما أثار افتتاح رئيس الوزراء مؤخراً لمعبد هندوسي ضخم جديد في أيوديا في موقع مسجد إسلامي مدمر، غضباً عارماً في إسلام أباد وتهديدات "باتخاذ إجراءات انتقامية".

إن تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الهند وباكستان، والتي يمكن أن تتصاعد إلى اشتباكات مباشرة على حدودهما غير السلمية بالفعل، هو أمر أكثر خطورة لأن هاتين الدولتين تمتلكان أسلحة نووية (100-150 رأسًا حربيًا لكل منهما على حاملات مختلفة). ويبدو موقف باكستان في هذه المواجهة حالياً أكثر عرضة للخطر. وتواصل حليفتها الرئيسية الصين، لأسباب جيوسياسية، دعم إسلام أباد منذ أن أطاحت السلطات الباكستانية الحالية بالحكومة السابقة إلى حد كبير بتحريض من الولايات المتحدة، كما ذكر عمران خان مرارا وتكرارا.

التقارب بين نيودلهي وبكين ليس في مصلحة واشنطن بأي حال من الأحوال. لكن كلما كان موقف باكستان أضعف في أي مواجهة تقليدية مع الهند، تعاظمت احتمالات لجوء باكستان إلى "وسائل خاصة" لحل كافة المشاكل إذا ما أتيحت لها الفرصة. ولذلك، احتمال نشوب صراع شديد الحدة ينطوي على استخدام الأسلحة النووية في مرحلة ما في شبه جزيرة هندوستان يظل مرتفعاً للغاية.

مشكلة المالديف

ولا يمكن استبعاد أن تحاول الهند حل مشكلة جزر المالديف لصالحها، والتي طالبت حكومتها، بعد أن اختارت التوجه الاستراتيجي تجاه الصين، بإزالة الحامية الهندية ومحطة المراقبة الرادارية الموجودة هناك منذ عام 1988. أعلنت نيودلهي بالفعل عن نيتها إنشاء قاعدة بحرية على مقربة من جزر المالديف. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، موقع جزر المالديف يجعلها أولوية استراتيجية لكلا القوتين العظميين الآسيويتين. تحتاج الصين إلى وجود عسكري في بحر العرب لحماية قدرتها على الوصول إلى النفط من الخليج الفارسي. والهند، التي هي على خلاف مع الصين على طول حدودها في منطقة الهيمالايا، تريد التأكد من أن جزر المالديف لا تقترب أكثر مما ينبغي من بكين.

مع ذلك، فإن قدرات الهند في المنطقة محدودة أيضًا، ونشاطها في المنطقة محفوف بالتعقيدات في العلاقات مع منافس أكثر قوة - الصين، وهو ما تدفع نيودلهي واشنطن بقوة إلى القيام به. إن التطور الإجمالي للوضع في المنطقة من حيث الاستقرار والأمن سوف يعتمد إلى حد كبير على قدرة مودي على مقاومة الضغوط المفرطة من جانب الأخير.

من بين العواقب الأخرى غير المتوقعة لوصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، والتي أضافت صداعاً لجيرانها، نابعة من مشاريعهم المفيدة بشكل عام. إنهم، على عكس الدعاية الغربية، قضوا تماما على إنتاج المواد الأفيونية في البلاد. ونتيجة لذلك، كما هو معروف، تصاعد إنتاج المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل في العالم. في الوقت نفسه، أصبحت شبكة توزيع المخدرات الأفيونية السابقة التي تضم عشرات الآلاف من التجار والسعاة، بمن في ذلك أولئك الذين يعملون في روسيا، مهجورة. هؤلاء الأشخاص لا يعرفون كيف يفعلون أي شيء آخر ولا يريدون ذلك، وبالتالي يصبحون فريسة سهلة للمجندين من الهياكل الإجرامية الأخرى، بما في ذلك ممثلو نظام كييف.

ليسوا داعش الوهمي

يقول التقرير الروسي: "إن مرتكبي الهجوم الإرهابي الوحشي المعتقلين بالفعل في قاعة مدينة كروكوس، بكل سلوكهم ومظهرهم، يشبهون ممثلي هذه البيئة ذاتها ولا يشبهون أبطال "خلافة إسلامية" معينة، فهؤلاء هم "المرتزقة المجانين" النموذجيين، الذين يثير انتماؤهم إلى داعش-خراسان شكوكاً جدية. هذه الوحدة التي يفترض أنها الأكبر في إيران وأفغانستان، والتي تقاتل طالبان وكل شخص في العالم، ولكن لسبب ما ضد أعداء الولايات المتحدة بشكل أساسي، تبدو للكثيرين نوعًا من التنظيم الزائف، تستخدمها أجهزة المخابرات الغربية لأغراضها الخاصة. هناك العديد من الأسباب للاعتقاد بأن آثار موقع داعش-خراسان الوهمي، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي في موسكو، قد تؤدي إلى الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في دوشانبي. وهناك، بحسب العديد من المصادر، تحرك المركز الرئيسي لمحطة وكالة المخابرات المركزية السابقة في كابول، والتي أصبحت ماهرة في تنظيم العمليات الزائفة. ويبدو أن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان تنشط أيضًا في هذا الأمر، وهي متخصصة في التجنيد المباشر للمرتزقة بين السكان المحليين".

يختم التقرير بالقول: "لدى المرء انطباع بأن الولايات المتحدة والغرب يدفعان أفغانستان عمداً نحو الانهيار الكامل، بما في ذلك إثارة مشاكل خطيرة في آسيا الوسطى. وواضح أن حقيقة أن الأميركيين يستخدمون شبكات المخدرات السابقة لتحقيق مصالحهم. ففي أثناء إقامتهم في أفغانستان، شجعوا إنتاج الهيروين هناك ونقله إلى روسيا من أجل "إضعاف العدو". لماذا لا تستخدم خدمات حلفائك السابقين بحكم الأمر الواقع بين تجار المخدرات في الظروف الجديدة؟

يبدو أن واشنطن، بسبب قصر نظرها المتزايد، لا تفهم تمامًا أن الأزمة التي تطلق لها العنان في هذا الفضاء محفوفة بالتصعيد إلى صراع عالمي يشمل لاعبين نوويين مثل الهند وباكستان والصين. إن عواقب مثل هذه المواجهة يمكن أن تذهب إلى ما هو أبعد من الفوائد المباشرة للولايات المتحدة، وقد يتبين أنها مختلفة تمامًا عما تتوقعه.