إيلاف من تل أبيب: هناك جدل داخل اسرائيل بين الخبراء حول العقلانية الكامنة في قرارات يحيى السنوار زعيم حركة "حماس" في غزة، وبينما يعتقد غالبية الخبراء أن السنوار مريض نفسي غير عقلاني، يرى آخرون أنه مريض نفسي ويتخذ في النهاية قرارات عقلانية.

وجد تحليل حاسوبي، بحسب مقال نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أجري في مختبر صنع القرار المحوسب بجامعة رايخمان باستخدام برنامج " HUDDLEAI " الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي (AI) وطريقة فريدة لتحديد أنماط القرار، أن قرارات السنوار عقلانية، لأنها تعزز أهدافه وغاياته.

ولا يستند هذا الاستنتاج إلى أي وجهة نظر إسرائيلية أو غربية، بل إلى تقييم مستنير بإيديولوجية حماس وأهدافها.

الذكاء الاصطناعي لفهم السنوار

باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، تم إجراء إعادة بناء بأثر رجعي لـ 14 قرارا من قرارات السنوار، بما في ذلك قراراته بشأن اتفاق وقرف إطلاق النار مع إسرائيل في عام 2021، وقرار الامتناع عن الانضمام إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد عملية الجيش الإسرائيلي للقضاء على كبار أعضاء تلك المنظمة الإرهابية، والقرار بشن هجوم مفاجئ واسع النطاق ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وقرار الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن في نوفمبر 2023، وقرار تمديد وقف إطلاق النار عند نقطة الخروج في 29 نوفمبر 2023.

12 من 14 نسبة عقلانية السنوار

ووجدت الدراسة أن عقلانية السنوار لا يمكن دحضها في 12 قرارا من أصل 14 قرارا تم فحصها، نظرا لأهدافه المعلنة، ومنها الحفاظ على سلطة حماس الحاكمة، وبقاء قيادة حماس، وإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين، بحسب الدراسة، يقوم السنوار بتقييم البدائل المختلفة بعقلانية مع أخذ هذه المعايير الأساسية بعين الاعتبار.

هل غزو اسرائيل "عقلاني"؟

على الرغم من أن قرار تنفيذ غزو حماس لإسرائيل في 7 تشرين الأول ( أكتوبر 2023، لم يتم تحديده في البداية على أنه عقلاني، بعد نشر وثيقة سرية للغاية لحماس تكشف بيان السنوار المكتوب بأن إيران تعهدت بالانضمام إلى حماس عبر وكلائها ، وهم حزب الله، (الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق، والحوثيين في اليمن)، أشار تحليل لاحق إلى أن قرار السنوار كان عقلانياً، قياساً بظروف ما قبل الهجوم.

بمعنى آخر، تبين أن قرار الاجتياح يتوافق مع حسابات السنوار في ضوء المعايير السائدة في صنع القرار في المنظمة، إلى جانب توقع السنوار أن ينضم حزب الله وأعضاء آخرون في المحور الإيراني إلى حماس. في قتال إسرائيل.

التشدد يخلق التشدد

إن فهم الطريقة التي يتخذ بها السنوار قراراته له آثار دراماتيكية على التنبؤ بالقرارات المستقبلية، على سبيل المثال، في محاكاة أجريت في جامعة رايخمان باستخدام البرنامج قبل بضعة أسابيع، تبين أنه إذا اتخذت إسرائيل موقفا أكثر صرامة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أو هددت بغزو رفح، فإن حماس ستشدد بالمثل موقفها فيما يتعلق بالرهائن ، كما حدث بالفعل.

سواء كان السنوار محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي أم لا، فإن القدرة على التعرف على نمط صنع القرار الخاص به أمر بالغ الأهمية لفهم قرارات حماس والتنبؤ بها فيما يتعلق بالرهائن وتطور الحرب.



(أليكس مينتز كاتب هذا المقال هو مدير مختبر صنع القرار المحوسب في جامعة رايخمان ومؤلف 15 كتابًا عن صنع القرار والتحليل الاستراتيجي)