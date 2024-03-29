موسكو: بعد سقوط ما لا يقل عن 42 جنديا سوريا ومقاتلا من حزب الله اللبناني في ضربات جوية استهدفت فجرا مواقع شمال حلب، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نددت موسكو الجمعة بالضربات الإسرائيلية في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "أعمالا عدوانية مماثلة على سوريا، تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد وللمعايير الأساسية للقانون الدولي، وهي غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت "ندين بشدة أفعال الاستفزاز المسلح هذه، والتي لها تداعيات بالغة الخطورة في سياق تدهور كبير للوضع في منطقة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وفي اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي "التعليق" على المعلومات التي وردت عن هذه الضربات.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري والمجموعات المسلحة الموالية لإيران التي تقاتل إلى جانب نظام دمشق.

اغتيال ضباط

أشار المرصد السوري إلى أن عميدًا في قوات النظام السوري أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في جديدة عرطوز بريف دمشق، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما لبث أن فارق الحياة.

يأتي ذلك مع تزايد حوادث اغتيال ضباط وصف ضباط المقربين من حزب الله والميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري.

في 9 شباط (فبراير) الماضي، قتل عنصر في شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام وهو أحد المقربين من حزب الله اللبناني، في عملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين، حيث جرى استهدافه بالرصاص أمام منزله في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون في ريف دمشق.