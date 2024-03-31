القدس: ستُجرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عملية جراحية لإزالة فتق الأحد، وفق ما أفاد مكتبه مشيرا إلى أنه سيخضع إلى تخدير كامل.

و"خلال فحص روتيني أجري مساء السبت تم تشخيص وجود فتق لدى رئيس الوزراء" البالغ 74 عاما، حسبما أكد المكتب.

وسيتولى نائبه الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ياريف لافين رئاسة الوزراء خلال فترة العملية.

يواجه نتانياهو، رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، إحدى أكبر الأزمات في تاريخ البلاد منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس داخل الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والذي ردت عليه إسرائيل بإشعال حرب في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس منذ 2007.

وأدخل نتانياهو المستشفى في تموز (يوليو) الماضي لإجراء عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هاشومير.