تحظى مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في القطاع بقيمة تاريخية خاصة لدى سكان غزة وأيضا لدى القوات الإسرائيلية في حربها. فهي مسقط رأس زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، ووفقا للجيش الإسرائيلي، فهي معقل رئيسي لعناصر حماس.

يقول الجيش الإسرائيلي إن شبكة الأنفاق الموجودة أسفل المباني السكنية في المدينة هي على الأرجح المكان الذي خططت فيه حماس لهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر).

بنهاية السنة الماضية ومع سحب إسرائيل لقوات الاحتياط من غزة، كانت أغلب القوات الإسرائيلية النظامية موجودة في منطقة خان يونس.

تسببت الغارات والمداهمات والمواجهات في المنطقة في أضرار بالغة، وفقاً لباحثين أميركيين في مركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون، فمن المحتمل أن تكون 53.2 بالمئة من المباني في خان يونس قد تعرضت للأضرار حتى منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي.

كما تتحدث التقارير عن أضرار أكثر خلال شهر آذار (مارس) الماضي وهو ما يؤكده تحليل الدمار من بيانات الأقمار الصناعية.

مدينة خان يونس تضم نحو ستة مستشفيات، تتعامل مع آلاف الضحايا، أهمها مجمع مستشفى ناصر الطبي.

في نهاية آذار (مارس) الماضي اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى "ناصر" في خان يونس للمرة الثانية واعتقل عددا من الكوادر الطبية ونازحين وأمر البقية بمغادرة المستشفى والنزوح.

سُمح لأطباء الأمم المتحدة بالوصول إلى مجمع ناصر الطبي بعد يومين من مداهمة القوات الإسرائيلية للمنشأة ونشر المتحدث الرسمي لهم فيديو يظهر الأضرار التي وقعت داخل المستشفى والتي تأكدنا من صحتها بمقارنة المعالم الرئيسية وتصميمات المباني.

At Nasser hospital in Gaza UNICEF Spokesperson @1james_elder reflects on the children he met the last time he was there.



An immediate humanitarian ceasefire provides the best chance to save lives, end suffering and enable the urgent delivery of life-saving aid. pic.twitter.com/K7gr0ktOOq