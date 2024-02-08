غزة: أكدت مصادر طبية فلسطينية، الخميس، أن مجمع "ناصر الطبي" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف، مؤكدة أن 300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح في المجمع الطبي يتعرضون للقتل والجوع.



وأشارت المصادر إلى النقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية، إضافة لتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود، مما أدى إلى فصل الكهرباء عن أجزاء من المستشفى لساعات عدة نتيجة نقص الوقود.



وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يمنع حركة سيارات الإسعاف، ويعيق وصول الجرحى والمرضى للمجمع.



وحذرت المصادر الطبية من استمرار تعرض مجمع "ناصر الطبي" لكارثة نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات حيث تم منع خروجها.



وفي السياق، وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أمس، الظروف المعيشية في مدينة رفح بأنها "مزرية"، وقالت إن الفلسطينيين يكافحون للعثور على مياه نظيفة.

وكتبت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه فرقنا أثناء توزيع المياه في رفح هو عدم توفر الوقود اللازم لضخها ونقلها".

وسلطت الضوء على أن "أنابيب المياه ونقاط توزيعها والشوارع والبنية التحتية بمدينة رفح مدمرة نتيجة القصف المستمر".