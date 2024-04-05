إيلاف من لندن: قالت المملكة المتحدة إنها "تراجع بعناية" نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة 3 منهم مواطنون بريطانيون.

ورحب وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون بإيقاف ضابطين في جيش الدفاع الإسرائيلي عن العمل. وقال في منشور على موقع X: "يجب نشر هذه النتائج بالكامل ومتابعتها بمراجعة مستقلة تمامًا لضمان أقصى قدر من الشفافية والمساءلة".

وأضاف: "يجب تعلم الدروس من النتائج الأولية التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي اليوم. من الواضح أن هناك حاجة ماسة لإصلاح كبير لآلية منع الاشتباك الإسرائيلية لضمان سلامة عمال الإغاثة".

وأكد اللورد كاميرون: "إن وفاة هؤلاء الأبطال الشجعان هي مأساة، ويجب ألا يتكرر هذا أبدًا."

يأتي ذلك بعد أن توصل تحقيق إسرائيلي إلى أن الافتراضات غير الصحيحة وأخطاء اتخاذ القرار وانتهاكات قواعد الاشتباك أدت إلى مقتل عمال الإغاثة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "نتائج التحقيق تشير إلى أن الحادث لم يكن ينبغي أن يقع".

