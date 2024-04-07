تل أبيب: قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأحد، إن الحرب في قطاع غزة مستمرة "وسنصل إلى مسؤولي حركة حماس عاجلاً أم آجلاً"، وفق ما أوردته "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف هاليفي في تصريحات تتزامن مع مرور ستة أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "نخوض حرباً متعددة الجبهات، وجاهزون للعمل بها جمعياً".

وشدد هاليفي على أن الجيش الإسرائيلي لن يبقي على أي ألوية لـ"حماس" في أي جزء من قطاع غزة، وأنه سيتحرك فور اتخاذ القرار.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إن "إعادة المحتجزين هدف عاجل نعمل على تحقيقه في أسرع وقت"، مؤكداً أن أهداف القتال في غزة لم تتحقق بعد بأكملها، ومنها تفكيك "حماس" في كافة أنحاء القطاع.

وتطرق هاليفي إلى "حزب الله" اللبناني، وإيران، وقال إن "حزب الله" سيدفع ثمناً متزايداً نظير مشاركته في حرب غزة.

وأكد رئيس الأركان أن إسرائيل قادرة على التعامل مع إيران هجومياً، ودفاعياً، وأنها أعدت نفسها لذلك جيداً.

ومضى يقول :"نملك منظومات دفاعية جيدة، وقادرون على مواجهة إيران بقوة في أماكن قريبة، وبعيدة"، واتهم النظام الإيراني بأنه يوجه ويمول جميع من وصفهم "أتباع طهران بالمنطقة ومنهم (حزب الله)".