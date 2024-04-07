واشنطن: رأى متحدث باسم البيت الأبيض، الأحد، أن إعلان الجيش الاسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته.

وصرح جون كيربي، لقناة "أيه بي سي": "بحسب ما فهمنا، واستنادا إلى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته الجيش الإسرائيلي الموجودة على الأرض منذ 4 أشهر".

لكن المسؤول الأميركي أوضح أن الانسحاب الإسرائيلي ليس "بالضرورة" مؤشرا إلى "عملية جديدة وشيكة لهذه القوات".

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" سحبت إسرائيل كل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ووسائل إعلام الأحد، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت إلى دمار واسع في المنطقة، وقال الجيش إن "قوة كبيرة" ستواصل العمل في بقية القطاع الفلسطيني المحاصر.

وذكر مسؤول في الجيش لصحيفة "هآرتس": "ليست هناك ضرورة لبقائنا في القطاع بدون حاجة (عملياتية)".

وأضاف: "قامت الفرقة 98 بتفكيك كتائب حماس في خان يونس وقتلت الآلاف من نشطائها، لقد فعلنا كل ما بوسعنا هناك".

وقال الجيش إن "قوة كبيرة" ستواصل العمل في بقية القطاع الفلسطيني المحاصر، وذكر مسؤول في الجيش لصحيفة "هآرتس": "ليست هناك ضرورة لبقائنا في القطاع بدون حاجة (عملياتية)".

وأضاف: "قامت الفرقة 98 بتفكيك كتائب حماس في خان يونس وقتلت الآلاف من نشطائها، لقد فعلنا كل ما بوسعنا هناك".