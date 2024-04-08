بروكسل: أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن مهمة الاتحاد في البحر الأحمر، صدت 11 هجوما للحوثيين منذ انطلاقها منتصف شباط (فبراير) الماضي عقب هجمات على سفن تجارية.

وقال بوريل في مؤتمر صحافي إن مهمة "أسبيدس"، أي الدرع باللغة اليونانية القديمة، "رافقت 68 سفينة تجارية وصدت 11 هجوما" للمتمردين الحوثيين.

وأوضح قائد المهمة الأدميرال اليوناني فاسيليوس غريباريس في المؤتمر الصحافي نفسه، أنه تم اعتراض تسع طائرات مسيّرة ومسيّرة بحرية وأربعة صواريخ بالستية.

وأضاف بوريل أن المهمة "دليل واضح على استعدادنا وقدرتنا على تعزيز الأمن الدولي وحماية الطرق البحرية والبضائع".

مهمة "أسبيدس"

وتشارك في هذه المهمة أربع سفن عسكرية أوروبية و19 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا.

وقال بوريل إن الحركة في هذه المنطقة، حيث كان يمر مر 13 بالمئة من التجارة العالمية قبل بدء هجمات الحوثيين، انخفضت إلى النصف. وتابع "في الوقت الحالي، فقط نصف السفن السبعين التي تستخدم قناة السويس تواصل القيام بذلك، لذا كان من الضروري التدخل".

ومهمة "أسبيدس" محض دفاعية ويحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها، لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وشنّ الحوثيون مؤخرا سلسلة من الهجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن في البحر الأحمر، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.