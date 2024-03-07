صنعاء: أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الجماعة نفذت 96 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت فيها 61 سفينة في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب، خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأكد الحوثي في خطاب، الخميس، أن "جبهة البحر الأحمر مستمرة وبفاعلية"، في إشارة على ما يبدو لاستمرار الهجمات.

وأضاف: "في هذا الأسبوع نفذنا 8 عمليات استُهدفت خلالها 7 سفن بـ19 صاروخا وطائرة مسيّرة"، مشيرا إلى "32 عملية نفذت ضد إسرائيل".

وقال: "نحن الأوائل في استهداف السفن بالصواريخ البالستية، وسط اندهاش أميركي كبير".

وذكر الحوثي أن "عدد الصواريخ التي أطلقت في العمليات البحرية خلال الـ5 أشهر الأخيرة، أكثر مما تم إطلاقها خلال 8 سنوات الماضية من حربنا".

هجمات متبادلة

ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، خلال ما يقولون إنها حملة تضامن مع الفلسطينيين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات انتقامية على الحوثيين، تستهدف مواقع داخل اليمن أو قدراتهم العسكرية في البحر.

وأدت هجمات الحوثيين إلى إرباك حركة الشحن عالميا، إذ أجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة أفريقيا، وارتفعت تكلفة التأمين على الرحلات التي تستمر أسبوعا في البحر الأحمر مئات آلاف الدولارات.

ومع قول الحوثيين إنهم سيهاجمون السفن التي تربطها صلات ببريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، قالت مصادر بقطاع الشحن إن جميع السفن قد تكون في خطر.