إيلاف من لندن: تعهد الحوثيون في اليمن بإغراق "المزيد" من السفن البريطانية بعد مهاجمة سفينة الشحن روبيمار.

وزعمت الجماعة المتحالفة مع إيران خطأً أن السفينة التجارية التي ضربتها بصاروخ في 18 فبراير الماضي، كانت مملوكة للمملكة المتحدة.

وغرقت السفينة روبيمار، التي ترفع علم بيليز والمسجلة في لبنان، في البحر الأحمر أمس بعد الأضرار.

وقال حسين العزي، نائب وزير خارجية "الحوثيين"، إن "اليمن سيستمر في إغراق المزيد من السفن البريطانية، وأي تداعيات أو أضرار أخرى ستضاف إلى الفاتورة البريطانية".

واضاف: "إنها دولة مارقة تهاجم اليمن وتتعاون مع أميركا في رعاية الجرائم المستمرة ضد المدنيين في غزة."

ويطلق الحوثيون طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية التي يعتبرونها تابعة لإسرائيل أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة التي تسافر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وتدّعي الجماعة المتمردة بأنها شنت حملة الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

النائب غالاوي

وعلى صلة، وعلى نحو مستهجن، قام أحد كبار قادة الحوثيين بالإشارة لإسم النائب البريطاني المنتخب حديثاً جورج غالاوي في رسالة تحمل رئيس الوزراء ريشي سوناك مسؤولية غرق أول سفينة هاجمها المتمردون في البحر الأحمر.

وكتب القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي على موقع X أن رئيس الوزراء ريشي سوناك وحكومة المملكة المتحدة مسؤولون عن غرق السفينة - والكارثة البيئية التي من المرجح أن تترتب على ذلك"

وأضاف: "نقول لسوناك أنت وحكومتك تتحملان مسؤولية السفينة M/V Rubymar ومسؤولية دعم الإبادة الجماعية والحصار في غزة".

وبعد أن ادعى كذبًا أن السفينة مملوكة للمملكة المتحدة، قال الزعيم المسلح أيضًا إن السيد سوناك لديه "فرصة لإنقاذها"، من خلال "إرسال خطاب ضما موقع من جورج غالاوي، بأن شاحنات الإغاثة المتفق عليها في ذلك الوقت ستدخل غزة".

وكان تم انتخاب غالاوي نائباً عن روتشديل في انتخابات فرعية يوم الخميس، وأعلن في خطاب فوزه أن "هذا من أجل غزة" وأنه "يحتقر" رئيس الوزراء ريشي سوناك.

