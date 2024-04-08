إيلاف من لندن: أصبحت فرنسا أول دولة من خارج الكومنولث تشارك على الإطلاق في حفل تغيير الحرس الملكي الذي أقيم في لندن، بينما أصبحت المملكة المتحدة أول دولة أجنبية تحرس المقر الرئاسي الفرنسي.

وبينما كان الملك تشارلز الثالث الذي يتعالج من السرطان غائبًا ، انضمت القوات الفرنسية إلى جنود المملكة المتحدة في قصر باكنغهام للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 120 للوفاق الودي.

وحضر الاحتفال الأمير إدوارد وزجته صوفيا دوق ودوقة إدنبرة نيابة عن الملك، كما حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتفال في باريس.

سلسلة اتفاقيات

ويشار إلى أن "الوفاق الودي" هو عبارة عن سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عام 1904، وعلى الرغم من أنه لم يكن تحالفًا رسميًا، إلا أنه كان بمثابة الأساس لعلاقة دائمة بين البلدين.

وشاركت القوات البريطانية من السرية رقم 7، حرس كولدستريم، في مراسم تغيير الحراسة في قصر الإليزيه، بينما فعل أعضاء الحرس الجمهوري الفرنسي الشيء نفسه في قصر باكنغهام.

وانضم إلى هذا الحدث الجنرال السير باتريك ساندرز، رئيس الأركان العامة في المملكة المتحدة، ورئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال بيير شيل، وسفيرة فرنسا لدى المملكة المتحدة هيلين دوشين، وكان هذا الحدث هو المرة الأولى التي تشارك فيها دولة من خارج الكومنولث في تغيير العالم. مراسم الحراسة.

ومع ذلك، فإن القوات الفرنسية لم تحرس المقر الملكي.

وقال الميجور جيمي دروموند موراي، الضابط الذي يقود الحرس الاسكتلندي التابع للحرس الملكي: "إنه لشرف كبير بالنسبة لنا أن نستضيف الفرنسيين هنا في لندن وأن نلعب مثل هذا الدور المهم في احتفال لم يحدث من قبل مع دولة من خارج الكومنولث".

وقال "إنها حقًا مناسبة تاريخية وخاصة لأنها تحتفل بمرور 120 عامًا على العلاقة القوية بين المملكة المتحدة وفرنسا. وأعتقد أنه شرف عظيم لجميع جنودنا، ويوم رائع للجميع في فرنسا والمملكة المتحدة."

