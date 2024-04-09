أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استمرار مباريات بطولة الاتحاد التي ستقام في إنكلترا وإسبانيا وفرنسا على الرغم من المؤامرات الإرهابية المزعومة.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع في مدريد وباريس ولندن بعد تهديدات إرهابية مزعومة ضد جميع المباريات الأربع. ومن بين المشاركين في المباريات ناديان إنكليزيان هما أرسنال ومانشستر سيتي.

المباريات ستقام

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام كما هو مقرر هذا الأسبوع على الرغم من التهديد الإرهابي المزعوم.

ويُزعم أن وسيلة إعلامية مرتبطة بتنظيم داعش أصدرت تهديدًا بشأن العلاقات الأربعة هذا الأسبوع، حسب ما أورد موقع قناة (سكاي نيوز).

ويلعب فريقان إنكليزيان لكرة القدم، أرسنال ومانشستر سيتي، الليلة في الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية. وسيستضيف ارسنال مباراة الذهاب من دور الثمانية على ملعب الإمارات ضد العملاق الألماني بايرن ميونيخ.

بينما يلعب مانشستر سيتي خارج ملعبه أمام ريال مدريد، حيث ذكرت تقارير محلية أن السقف سيكون مغلقًا أثناء المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو.

مباريات الخميس

وغدًا الخميس، هناك مباراتان أخريان، واحدة في باريس، بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، ومباراة ثانية في مدريد، بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية أدي أديلكان، الذي يشرف على الشرطة في لندن، إن القوة لديها "خطة شرطية قوية" مطبقة لمباراة أرسنال الليلة.

وقال أرسنال في بيان إنه "يعمل بشكل وثيق" مع شرطة العاصمة للحفاظ على سلامة الجميع خلال مباراة الليلة.

وأضاف: "تخطيطنا لمباراة الليلة لا يختلف، ونهجنا، بالعمل مع الشرطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يتناسب مع مستوى التهديد الحالي في المملكة المتحدة".

وقال متحدث باسم منافس النادي الألماني: "بايرن على اتصال وثيق مع نادي أرسنال، الذي بصفته المضيف على اتصال مباشر مع الشرطة المحلية".

وزير الداخلية البريطاني

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي إن الحكومة "تعمل بشكل وثيق مع شركاء الأمن والشرطة ردا على الدعاية الدنيئة المتعلقة بدوري أبطال أوروبا، لضمان أحداث آمنة وممتعة للجميع".

وأضاف: "سنواصل اتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على سلامة المشجعين".

وفيما يتعلق بالاشتباك الذي وقع في العاصمة الفرنسية، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه تم "تعزيز الأمن بشكل كبير".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في بيان: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على علم بالتهديدات الإرهابية المزعومة التي تم توجيهها تجاه مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهو على اتصال وثيق مع السلطات في الملاعب المعنية".

وزير الدخلية الفرنسي

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه سيتم "تعزيز الأمن بشكل كبير" في باريس بعد "تهديد" تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال دارمانين: "لقد رأينا، من بين أمور أخرى، اتصالات من الدولة الإسلامية تستهدف بشكل خاص الملاعب".

وقال لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان -الذي يواجه برشلونة مساء الأربعاء- في مؤتمر صحفي للفريق: "أتمنى أن يتم السيطرة على الأمر وأتمنى أن يكون مجرد تهديد وألا يحدث شيء".



وأضاف دانيلو لاعب باريس سان جيرمان: "الأمن مهم دائمًا، ليس فقط بالنسبة لنا كلاعبين، ولكن للجميع، لكل من يحب الرياضة وهذه اللعبة"

وأضاف" "أعتقد أن هذا مهم، لكن علينا التركيز على ما يتعين علينا القيام به، وهو لعب كرة القدم. هناك أشخاص آخرون يحتاجون إلى التركيز على سلامة وأمن الجميع."

وزير الداخلية الاسباني

وفي الوقت نفسه، قال وزير في الحكومة الإسبانية إنهم اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب أي هجمات إرهابية.

وخلال مباراتي مدريد، سيتم نشر أكثر من 2000 ضابط من الشرطة الوطنية والحرس المدني، إلى جانب الشرطة البلدية.

وأضاف وزير الداخلية الإسباني أن الحكومة الإسبانية وقوات أمن الدولة اتخذت "جميع المبادرات ذات الصلة" لإبقاء الجميع في المباراتين، وداخل مدريد، آمنين.

وأضافت شرطة لندن في بيان لها اليوم الأربعاء: "يظل مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة عند مستوى "كبير" مما يعني احتمال وقوع هجوم، ونحن نعمل بشكل وثيق مع زملاء من شرطة مكافحة الإرهاب في التخطيط للأحداث هنا في لندن، لأخذها في الاعتبار". أي معلومات ذات صلة يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على سلامة الحاضرين.

وقالت: نحن على علم بالتقارير عبر الإنترنت ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالدعوات لاستهداف المباريات في جميع أنحاء أوروبا وهنا في لندن.

وخلصت إلى القول: "ومع ذلك، أريد أن أطمئن الجمهور بأن لدينا خطة شرطية قوية لمباراة الليلة، ونواصل العمل بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع فريق الأمن بالنادي لضمان مرور المباراة بسلام".

