لندن: يشتهر منتخب انكلترا لكرة القدم على وجه التحديد، وبصورة تفوق غيره من المنتخبات، بما يسمى فوضي "زوجات وصديقات اللاعبين"، ومقدرتهن على خطف الأضواء أكثر من اللاعبين أنفسهم، حيث يحرصن على حضور البطولات المختلفة، سواء كأس العالم، أو بطولة أمم أوروبا، مما استدعى الاهتمام بهن جماهيرياً وإعلامياً، فيما يعرف في "الميديا" البريطانية بظاهرة "الواجز" WAGS ، وهي اختصار لـ "زوجات وصديقات النجوم".

وهذه المرة هناك استعدادات كبيرة من زوجات وصديقات نجوم المنتخب الإنكليزي، قبل مشاركته في بطولة يورو 2024، والمقرر لها الصيف المقبل في ألمانيا، وكشفت تقارير صحفية اسبانية أن كلفة تأمين سيدات انكلترا سوف تبلغ 125 ألف دولار.

وقالت صحيفة "ماركا" إن زوجات وصديقات نجوم منتخب "الأسود الثلاثة" الإنكليزي، قررن السفر إلى ألمانيا لحضور مباريات يورو 2024، على الرغم مم التحذيرات الأمنية، والتي ارتفعت وتيرتها بعد الحادث الإرهابي الذي وقع في موسكو، فقد أصبحت بلدان أوروبا تحت التهديد الأمني.

هجوم ارهابي محتمل

فقد تم تحذير جمهور كرة القدم في إنكلترا من وقوع هجوم إرهابي محتمل في يورو 2024، ولكن من المقرر أن تقوم زوجات وصديقات نجوم المنتخب الإنكليزي بعمل الترتيبات الأمنية الخاصة بهن هذا الصيف، حيث تصل نفقات الخطة الأمنية لهن إلى 126 ألف دولار خلال البطولة الصيفية.

فيرن ماغواير زوجة هاري ماغواير، وميغان بيكفورد زوجة حارس المرمى جوردان بيكفورد يتزعمن فكرة النفقات على الخطة الأمنية، ومعهن شريكة بوكايو ساكا، وكذلك ساشا أتوود صديقة جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي - يشاركان أيضًا في الخطة.

لماذا قررن دفع كلفة التأمين؟

جاءت فكرة إحضار فريق الأمن الخاص بهن، بعد أن وجدن أن الحماية المستأجرة من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم صارمة للغاية في كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب صحيفة "ذا صن" سيتم تعيين متخصصين عسكريين سابقين لحراستهم أثناء استمتاعهم برحلتهم إلى ألمانيا.

يأتي ذلك بعد أن أعربت الحكومة الألمانية عن مخاوفها بشأن التهديد بوقوع هجوم إرهابي يعرض سلامة المشجعين للخطر، في أعقاب الهجوم الأخير في موسكو، والذي أسفر عن مقتل 137 شخصًا.

وقال مصدر للصحيفة: "لقد اعتنى فريق الأمن التابع للاتحاد الإنكليزي بهن خلال كأس العالم في قطر، لكن زوجات وصديقات اللاعبين يرغبن هذه المرة في تعزيز الإجراءات الأمنية حولهن بطريقتهن الخاصة.

ساوثغيب لا يريد السيرك

لطالما حافظ غاريث ساوثغيت، المدير الفني لإنكلترا، على الهدوء داخل المعسكر التدريبي، وأثناء المباريات، حيث لا يفضل فوضى زوجات وصديقات النجوم، والتي كلفت الكرة الإنكليزية الكثير من الخسائر في بطولات سابقة، مما دفع البعض إلى وصف هذه الظاهرة بالسيرك الذي يخطف أنظار اللاعبين والإعلام والجمهور بعيداً عن كرة القدم.

زمن فيكتوريا بيكهام

شهدت بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا، سيطرة زوحات وصديقات اللاعبين على المشهد، بما في ذلك فيكتوريا بيكهام، واقتحمن عناوين الأخبار في المملكة المتحدة بشكل يومي تقريبا.

ويأمل ساوثغيت في تجنب تكرار ذلك بينما يتطلع إلى إنهاء انتظار منتخب "الأسود الثلاثة" الذي دام 58 عاما للحصول على لقب كروي كبير، وستبدأ إنكلترا التي وصلت إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا، مشوارها في دور المجموعات بمواجهة صربيا في 16 حزيران (يونيو) المقبل.