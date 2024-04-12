إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية عن فتح تحقيق مع نائبة زعيم حزب العمال المعارض لاحتمال انتهاكها القانون الانتخابي بسبب معلومات قدمتها عن وضعها المعيشي قبل عقد من الزمن.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها لن تحقق في هذه المزاعم، ولكن بعد شكوى من النائب المحافظ في مجلس العموم جيمس دالي، أعادت تقييم المعلومات وبدأت تحقيقا.

ويأتي التحقيق، وسط توقعات أن تلعب أنجيلا راينر، النائبة الحالية لزعيم حزب العمال، دورًا رئيسيًا في أي حكومة عمالية محتملة بعد الانتخابات المتوقعه في مايو المقبل.

تناقض التصريح

وكان النائب عن حزب المحافظين، أبلغ شرطة مانشستر الكبرى بأن الجيران يتناقضون مع تصريح نائبة زعيم حزب العمال بأن ممتلكاتها، المنفصلة عن ممتلكات زوجها، كانت محل إقامتها الرئيسي.

وقالت الشرطة إنها بدأت الآن بإعادة تقييم المعلومات وبدأت تحقيقا في أعقاب شكوى من السيد دالي، عضو البرلمان عن المنطقة ونائب رئيس حزب المحافظين.

وقال حزب العمال إنه لا يزال واثقًا من امتثال راينر للقواعد، وإن النائبة "ترحب بفرصة عرض الحقائق مع الشرطة". وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن نحقق فيما إذا كان قد تم ارتكاب أي جرائم.

وكان زعيم حزب العمال السير كير ستارمر قد قال في وقت سابق إن المحافظين "يمارسون التشهير" في إثارة أسئلة حول نائبته.

مشكلة المنزل

وحشب تقرير لموقع (سكاي نيوز)، كانت النائبة راينر اشترت منزلاً تابعًا للمجلس البلدي في مانشستر بموجب حق الشراء مقابل 79 ألف جنيه إسترليني في عام 2007 وباعته في مارس 2015، قبل وقت قصير من أن تصبح عضوًا في البرلمان، مقابل 127.500 جنيه إسترليني.

وفي عام 2010، تزوجت النائبة من مارك راينر وأنجبا طفلين، حيث كانت انتقلت إلى منزله، على بعد ميل واحد من منزلها السابق، وكان ينبغي عليها دفع الضريبة على مكاسبها البالغة 48.500 جنيه إسترليني.

غير مسؤولة

وتصر نائبة زعيم حزب العمال المعارض على أنها لم تكن مسؤولة عن ذلك، وأنها حصلت على المشورة الضريبية التي تدعم ذلك. وقال زعيم الحزب السير كير الاثنين الماضي إن فريقه، وليس هو، قد اطلع على هذه النصيحة، التي لم يتم الإعلان عنها.

وقال خبراء الضرائب إنه على الرغم من أن السيدة راينر قد لا تدين بأي شيء، إلا أنها إذا فعلت ذلك فإن المبلغ الذي كانت مسؤولة عنه ليس في البطولات الكبرى - ويمكن أن يكون في حدود 1500 جنيه إسترليني.

ووصفت راينز هذه المزاعم، التي ظهرت في سيرة ذاتية كتبها اللورد أشكروفت، المتبرع السابق لحزب المحافظين، بعنوان الملكة الحمراء، بأنها "سيل من التشهير من المشتبه بهم المعتادين".

دفاع عن راينر

وقفزت شخصيات بارزة في حزب العمال للدفاع عن السيدة راينر بعد بيان الشرطة. وقال عمدة لندن صادق خان إنه واثق تمامًا من أنه سيتم تبرئة "أفضل صديق له".

لكن وزير الدفاع في حكومة المحافظين غرانت شابس اتهمها بـ "المعايير المزدوجة"، قائلاً إنها "أمضت حياتها المهنية السياسية في دعوة الناس إلى الشيء الذي يبدو أنها تفعله الآن بالضبط".

وأضاف: "من المهم أن يتم النظر في الأمر بشكل صحيح وأنا أرحب بفكرة أن الشرطة تفعل ذلك".

وقال متحدث باسم حزب العمال: "أنجيلا ترحب بفرصة عرض الحقائق مع الشرطة. نحن واثقون تمامًا من أن أنجيلا امتثلت."

