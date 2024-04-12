موسكو: سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجولة المقررة لمحادثات السلام الأوكرانية في سويسرا، على الرغم من تأكيده مراراً على انفتاح بلاده لأي مفاوضات تنهي الصراع، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فقد حذّر بوتين من أن موسكو لن تقبل أي خطط مفروضة تتجاهل مصالحها، مؤكداً أن روسيا لم تتم دعوتها للمشاركة في محادثات حزيران (يونيو).

في حين أشار إلى اعتراف سويسرا بأن عملية السلام لا يمكن أن تتم بدون روسيا.

وأضاف: "إنهم لا يدعونا إلى هناك... علاوة على ذلك، يعتقدون أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به هناك، لكنهم في الوقت نفسه يقولون إنه من المستحيل اتخاذ قرار بشأن أي شيء بدوننا. كان من الممكن أن يكون الأمر مضحكًا لو لم يكن حزينًا جدًا".

يأتي هذا بينما يؤكد بوتين مرارا وتكرارا على أنه أرسل قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 لحماية المصالح الروسية ومنع أوكرانيا من تشكيل تهديد أمني كبير لروسيا من خلال الانضمام إلى الناتو.

وادعى بوتين أن القوات الروسية لها اليد العليا بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي، معتبراً أن أوكرانيا والغرب سيتعين عليهما "عاجلاً أم جلاً" قبول التسوية بشروط موسكو.

مؤتمر دولي رفيع المستوى

يشار إلى أن الحكومة السويسرية كانت أعلنت أنها ستستضيف مؤتمرا دوليا رفيع المستوى في حزيران (يونيو) المقبل للمساعدة في رسم طريق نحو السلام في أوكرانيا بعد أكثر من عامين من القتال.

وأعربت عن أملها في أن تنضم روسيا إلى عملية السلام يوما ما.

في حين رفضت روسيا صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي تطلب من موسكو سحب قواتها ودفع تعويضات لأوكرانيا ومواجهة محكمة دولية بسبب أفعالها.