سيدني: قالت خدمات الطوارئ إن أربعة أشخاص يتلقون العلاج من "إصابات لا تهدد حياتهم" بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة في غرب سيدني، الاثنين.

ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

لحظات مرعبة.. طعن كاهن في كنيسة بسيدني خلال بث مباشر على الهواء https://t.co/FY06Xcx1IF — العربية (@AlArabiya) April 15, 2024

وأظهرت لقطات مباشرة الهجوم الذي وقع الاثنين خلال قداس في كنيسة آشورية غرب المدينة، عندما اقترب رجل من المذبح، ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن بسكين، مما أثار الذعر بين المصلين الذين بدأوا بالصراخ.

وبدا أن عدداً من الأشخاص هرعوا للمساعدة.

وقالت خدمة الإسعاف لوكالة فرانس برس إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع في كنيسة الراعي الصالح.

وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت عن اعتقال رجل عقب الحادثة.