إيلاف من القاهرة: من مفارقات الهجوم الإيراني على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيرة، وصواريخ مجنحة وأخرى باليستية، أنه الهجوم الخطير الثالث الذي جرى في يوم سبت، وهو اليوم "المقدس" في اسرائيل، ووفقاً للعرف اليهودي، فهل هي مجرد مصادفة؟ أم كان تحركاً متعمداً من مصر قبل نصف قرن، و"حماس" قبل عدة أشهر، وإيران السبت الماضي؟

ووفقاً لتقرير "روسيا اليوم" فإن قوات الحرس الثوري الإيرانية انتقمت بهذا الهجوم الذي جرى مساء يوم السبت من إسرائيل على خلفية الغارة الجوية التي استهدفت في 1 نيسان (أبريل) 2024 مبنى ملحق بقنصليتها في دمشق ما أودى بحياة 16 شخصا من بينهم قائد رفيع في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

أخطر 3 هجمات في "اليوم المقدس"

الهجوم الانتقامي الإيراني في 13 نيسان (أبريل)، وصفه منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، بغير المسبوق من حيث الحكم والنطاق والمدى، ولم يحدث من قبل.

الحرب التي تشنها إسرائيل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، كانت ردا على هجوم "طوفان الأقصى" المفاجئ الذي نفذته "حماس"، واستهدف مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع.

في وقت مبكر من صباح يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، اخترق مقاتلون فلسطينيون منطقة غلاف غزة مع إسرائيل بواسطة طائرات شراعية، واقتحموا برا على متن الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي الحدود ودخلوا عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية. الهجوم عد على نطاق واسع فشلا ذريعا بالدرجة الأولى للاستخبارات الإسرائيلية التي توصف دائما بقدرات تفوق الخيال وتقترب من الأساطير.

الهجوم الأقدم

الهجوم الخطير الأقدم في تاريخ إسرائيل جرى قبل أكثر من نصف قرن، وحدث هو الآخر يوم السبت 6 تشرين الأول (أكتوبر ) عام 1973، وتمثل في هجومين مفاجئين متزامنين على القوات الإسرائيلية في الجبهتين المصرية والسورية.

قوات الجيش المصري تمكنت في تلك الحرب من عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف وحققت الكثير من المكاسب على الأرض وخاصة في أيام الحرب الأولى.

الأمر ذاته جرى على الجبهة السورية، حيث تمكن الجيش السوري بعد قصف جوي ومدفعي مكثفين من اختراق تحصينات "خط آلون"، ووصلت قواته بعد أن كبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة إلى مشارف بحيرة طبرية.

ما قصة يوم "السبت"؟

يوم السبت كما هو معروف، عطلة شائعة في معظم دول العالم، إلا أنه بالنسبة لأصحاب الديانة اليهودية، ليس يوم راحة اختيارية، بل يوم له جذور دينية تحظر أي نشاط دنيوي، وكان من ينتهك قوانين السبت في بعض حقب التاريخ يتعرض لعقوبات شديدة الصرامة.

من المفارقات الأخرى التي تضاف إلى اشتراك 3 من أخطر الهجمات على إسرائيل في كونها جرت في يوم سبت، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل جرى تحديدا يوم 13 نيسان (أبريل)، وهذا الرقم يعد بين شعوب أوروبا وأمريكا الشمالية رقم يجلب الحظ العاثر، وهو ومصدر تشاؤم.