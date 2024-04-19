إيلاف من لندن: قدمت شرطة لندن (سكوتلانديارد) اعتذارا بعد ظهور لقطات لضباط يهددون أحد نشطاء معاداة السامية بالاعتقال بالقرب من مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ووصفوه بأنه "يهودي علني".

وكان جدعون فالتر، الرئيس التنفيذي للحملة ضد معاداة السامية، يرتدي قبعة القلنسوة عندما تم منعه من عبور الطريق بالقرب من المظاهرة في لندن بعد ظهر يوم السبت الماضي.

وأظهر مقطع فيديو ضابط شرطة يقول له: "أنت يهودي بشكل علني، هذه مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، أنا لا أتهمك بأي شيء ولكني قلق من رد الفعل على وجودك".

وقال فالتر إنه كان يسير في العاصمة بعد حضوره الكنيس ولم يكن هناك للاحتجاج المضاد. وفي المقطع قال له ضابط آخر: "هناك مجموعة من الناس هنا الآن".

واضاف الضابط: "سيتم اصطحابك إلى خارج هذه المنطقة حتى تتمكن من ممارسة عملك، والذهاب إلى حيث تريد بحرية، أو إذا اخترت البقاء هنا لأنك تتسبب في خرق السلام مع كل هؤلاء الأشخاص الآخرين، فسيتم القبض عليك".

