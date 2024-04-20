إيلاف من بيروت: أعلن الائتلاف الوطني المعارض وناشطون سوريون وفاة رائد الفضاء السوري المنشق اللواء محمد فارس الجمعة عن سن ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات مدينة غازي عنتاب في تركيا.

وأعلنت المعارضة السورية الجمعة عن وفاته في مستشفى بمدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا، بعد تعرضه لأزمة صحية، أدت إلى تدهور حالته قبل أيام.

ووصف الائتلاف السوري في بيان له فارس بفقيد سوريا، مشيرا إلى أنه انحاز إلى الثورة السورية بعيد اندلاعها عام 2011 ولم يغير موقفه حتى رحيله.

ويعتبر الراحل محمد فارس، الذي وُلد في مدينة حلب عام 1951، أول رائد فضاء سوري وثاني رائد فضاء عربي بعد السعودي سلطان بن سلمان.

واشتهر عالميًا بعدما شارك في رحلة فضائية مشتركة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.

وفارس كان طيّارا مقاتلا على الطائرة "ميغ 21"، كما كان مدربا للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سوريا إلى الفضاء الخارجي.

وشارك رائد الفضاء الراحل في المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في بداية الثورة واستدعته الأجهزة الأمنية ليقرر على إثر ذلك مغادرة البلاد واللجوء إلى تركيا، حيث منحته الحكومة التركية الجنسية في وقت لاحق.