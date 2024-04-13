إيلاف من القاهرة: ماذا يحدث في اللحظة الراهنة؟ مواقع الصحف العالمية، وخاصة في أميركا واسرائيل تتابع الموقف أولاً بأول، وتنشر آخر التطورات والمستجدات، وأهمها أن اسرائيل بدأ في اعتراض الطائرات المسيرة فوق سوريا والأردن.

أما عن آخر التطورات خلال الدقائق الماضية، فكانت كالتالي:

- من المتوقع أن يدلي بايدن بتصريح لمواطني إسرائيل.

- رئيس الوزراء البريطاني: "يدين الهجوم الإيراني بشدة".

- وزير الدفاع الإيراني: أي دولة تفتح مجالها الجوي لمهاجمة إيران سيقابلها رد حاسم.

- يعقد نتانياهو اجتماعا لمجلس الوزراء لإدارة الحرب في هذا الوقت.

- البيت الأبيض يعلن: "إيران شنت هجوما جويا على إسرائيل ومن المتوقع أن يستمر عدة ساعات".

- مصادر اسرائيلية: تم إطلاق أكثر من 100 طائرة بدون طيار من الأراضي الإيرانية، وتقارير تؤكد: تنطلق من اليمن أيضاً.

- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الهجوم بدأ من طهران: "تهديد يستغرق عدة ساعات للوصول"؛ مسؤولون سياسيون لمعاريف: "سيكون هناك رد إسرائيلي على الهجوم"

- مسؤولون في إسرائيل يوضحون: سيكون هناك رد إسرائيلي على الهجوم

- جيش الدفاع الإسرائيلي: حتى الآن تم التعرف على أكثر من 100 عملية إطلاق للطائرات بدون طيار

- تنفيذ عمليات اعتراض أولية فوق سوريا والأردن

