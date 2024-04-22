موسكو: توعدت موسكو، الأحد، واشنطن بتكرار ما يسمى بـ"مهانةفيتنام"، وذلك تعقيباً على تصويت مجلس النواب الأميركي على تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا قيمتها 61 مليار دولار، الأمر الذي أثار غضب موسكو بصورة مباشرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا :"إن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا القتال حتى تضحي بآخر أوكراني، وذلك من خلال شن هجمات على الأراضي الخاضعة لسيادة روسيا وعلى المدنيين، مضيفة أن «تعمق واشنطن أكثر وأكثر في حرب بكل الوسائل ضد روسيا، سيتحول إلى هزيمة نكراء ومهينة للولايات المتحدة على غرار ما حدث في فيتنام وأفغانستان.

زيلينسكي: لن نكون أفغانستان الثانية

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بإقرار المساعدات الأميركية الجديدة لبلاده، وقال في مقابلة مع برنامج "فايس ذا برس" على شبكة "إن بي سي"، إن هذه المساعدة ستقوي أوكرانيا، وترسل إشارة قوية إلى الكرملين مفادها أنها لن تكون أفغانستان الثانية.

أما ميدانياً، وعن الصراع العسكري، فقد أعلنت كييف، الأحد أن بحريتها قصفت سفينة إنقاذ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية: "اليوم، قصفت البحرية الأوكرانية السفينة (كومونا) في القرم المحتلة مؤقتاً. يجري التحقق من طبيعة الضرر الذي تم إلحاقه بها".

في المقابل، أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على بلدة بوغدانيفكا، الواقعة بين باخموت وتشاسيف يار في شرق أوكرانيا.