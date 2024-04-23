طهران: وصفت إيران الثلاثاء قرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع عقوباته لتشمل برامج التسلح لديها رداً على هجومها غير المسبوق على إسرائيل بأنه "مؤسف".

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على منصة "اكس" "من المؤسف أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً سريعاً بفرض المزيد من اجراءات الحظر غير القانونية ضد إيران لأن بلادنا استخدمت حقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان السافر للکیان الإسرائيلي".

وأضاف "على الاتحاد الأوروبي ألا يتبع توصیة واشنطن لإرضاء الکیان الصهیوني المجرم".

أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن التكتل وافق من حيث المبدأ على توسيع عقوباته الحالية ضد برنامج إيران للمسيّرات لتشمل الصواريخ وإمكانية نقلها إلى حلفاء إيران في الشرق الأوسط أو إلى روسيا.

وجاءت تصريحات بوريل بعد حوالي 10 أيام من شن إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل أطلقت خلاله أكثر من 300 صاروخ بالستي ومجنّح ومسيّرة قالت إسرائيل إنها تمكنت من اعتراضها جميعها تقريباً بمساعدة حلفائها ولم تخلّف سوى أضرار محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني رداً على ضربة جوية دمّرت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان (أبريل) وأسفرت عن مقتل سبعة من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، واتُهمت اسرائيل بتنفيذها.