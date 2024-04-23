إيلاف من الرباط:قال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،دارين تانغ،إن المنظمة تساند المغرب في الحفاظ وصون فن العيش،والتراث الثقافي غير المادي،ذلك أن المغرب سبق له أن سجل فن الزليج لدى المنظمة سنة 2016،وهو ما يعد إعترافاً دوليا بالزليج المغربي من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.

جانب من مباحثات الوزير المغربي والوفد المرافق له مع المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية ومساعديه في جنيف

وشكلت حماية التراث الثقافي وفن العيش المغربي ضمنه فن الزليج،محور جلسة العمل التي أجراها وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي،محمد المهدي بنسعيد،اليوم الثلاثاء بجنيف،مع المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية .

وقال الوزير المغربي إن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس،تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية،في مختلف المجالات بما في ذلك مجال حماية الملكية الفكرية والتراث الثقافي.

وجدد الوزير بنسعيد التزام المغرب بتعزيز الشراكة والعمل الثنائيين في هذا المجال،موضحا بأن المغرب وفق التوجيهات الملكية،قام بعدد من المبادرات الرامية لحماية وصون تراثه الثقافي، انطلاقا من مأسسة علامة التميز المغرب(Label Maroc)و إعداد نص قانوني جديد للتراث الثقافي ،إضافة إلى تعزيز الجهاز المؤسساتي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة باعتباره مؤسسة عمومية،وتقوية الترسانة القانونية التي تهم حق التتبع،وحقوق المؤلفين،وكلها أوراش تدخل في إطار استراتجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وقدم الوزير بنسعيد نبذة عن عدد من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية صون التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي،وهو الورش الذي تشتغل عليه الثقافة مع عدد من القطاعات الحكومية،مع تعزيز حضور المغرب لدى الأجهزة الدولية المعنية بذلك، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو.

وتباحث بنسعيد وتانغ أيضا حول صناعة ألعاب الفيديو والجهود التي يقوم بها المغرب للانخراط في السوق الدولية التي تحقق أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات وهو سوق مهم انخرط فيه المغرب لتمكن الطاقات والكفاءات المغربية من الحصول على فرص اندماج اقتصادي في هذا المجال وهو ما سيكون عبر إنشاء مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، و المعرض الدولي المغرب لصناعة ألعاب الفيديو المزمع تنظيمه في مايو المقبل.

من جهته،هنأ تانغ المغرب على ما يقوم به من مجهودات في مجال الحماية الفكرية والملكية الفكرية ،إضافة إلى اعتباره أن المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.

واعتبر تانغ أن التعاون بين المنظمة والمغرب يشهد تطورا متقدما،معبرا عن تقديره لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المغرب،وتطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق،والتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة،في أفق شهر يوليو المقبل بالموازاة مع انعقاد الجموع العامة للمنظمة،وهو الاتفاق الذي سيعزز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة.