إيلاف من الرباط:انسحب المنتخب الجزائري للشبان في كرة اليد،الثلاثاء،من مواجهة نظيره المغربي لحساب الجولة الثانية من منافسات الدورة السادسة للبطولة العربية للشباب (مواليد 2004)،التي تتواصل إلى غاية الثلاثاء المقبل،بمشاركة خمسة منتخبات:هي السعودية والكويت وتونس، فضلا عن المغرب والجزائر.

من مواجهة سابقة بين منتخب المغرب والجزائر لحساب بطولة كأس العالم 2023 لعبها المغاربة بأقمصة تحمل خريطة المملكة

وجاء انسحاب المنتخب الجزائري من مواجهة نظيره المغربي بسبب قميص المنتخب المغربي الذي يحمل خريطة المملكة.

ويأتي انسحاب الفريق الجزائري من مواجهة رياضية تجمعه بفريق مغربي في إطار عربي،بعد يومين من الجدل الذي رافق المواجهة التي كان من المقرر أن تجمع اتحاد العاصمة الجزائري ضد ضيفه نهضة بركان المغربي لحساب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم،انتهى بتعذر إجراء المواجهة،على خلفية حجز السلطات الجزائرية في مطار هواري بومدين لأقمصة الفريق المغربي بسبب خريطة المغرب.

جانب من منافسات الدورة السادسة للبطولة العربية لكرة اليد للشباب بالدار البيضاء

وفيما يتواصل المسلسل المرتبط بتداعيات تعذر إقامة مواجهة اتحاد الجزائر ونهضة بركان، استغرب عدد من المتتبعين المغاربة لتاريخ المواجهات الرياضية بين البلدين الجارين موقف مسؤولي كرة اليد الجزائرية، ورفضهم مواجهة منتخبهم للشباب نظيره المغربي، مشيرين إلى أنه سبق للجزائريين أن واجهوا منتخبا مغربيا لعب بأقمصة تحمل خريطة المملكة من دون أن ينحسبوا. ومثَّل المستغربون لمواقف المسؤولين الجزائريين بالمواجهة التي جمعت بين منتخب المغرب ومنتخب الجزائر لحساب نهائيات بطولة كأس العالم في كرة اليد، التي احتضنتها بولونيا والسويد في 2023، وانتهب بفوز مثير للمغاربة بحصة 28 مقابل 27.



