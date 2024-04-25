أجرت جامعة إسيكس البريطانية أكبر دراسة علمية على مستوى العالم ترصد تأثير الصدمات النفسية على المخ في مرحلة الطفولة، ووُصفت الدراسة بأنها تبشر بأمل جديد لمن عانوا في صغرهم من تلك الصدمات.

واستعانت الدراسة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بغية إعادة إجراء فحوص على المخ لمئات الأشخاص الذين عانوا من سوء معاملة أو تعرضوا لألم نفسي حاد في مرحلة الطفولة.

وخلصت الدراسة إلى أن حدوث الصدمة يغير الطريقة التي يتطور بها مخ الشخص في مرحلة الشباب، كما تؤثر على مجالات مثل حل المشكلات والإحساس العاطفي.

وقالت الطبيبة ميغان كلابوندي، المشرفة على الدراسة، إن النتائج قد تفضي إلى اكتشاف علاج جديد لتلك الآثار.

كما أفاد المجلس البريطاني لعلاج الصدمات بأن واحدا من كل ثلاثة أطفال يتعرض لحادثة قد تكون مؤلمة قبل بلوغه سن 18 عاما.

وعادة ما تكون تلك الصدمات خطيرة أو تشكل تهديدا على حياة الشخص أو تسبب له الإحساس بالخوف الشديد.

BBC فاليري كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما تعرضت لعملية ختان في نيجيريا.

وكانت دراسات أصغر قد أظهرت سابقا أن حدوث الصدمة يسبب تغيرا في مخ الطفل، بيد أن الدراسة الأخيرة استعانت بالذكاء الاصطناعي بغية اكتشاف أنماط جديدة في البيانات وفهم أفضل للحالة.

وقالت كلابوندي، وهي عالمة في طب النفس السريري والصحي للأطفال ومحاضرة في علم النفس بجامعة إسيكس: "رصدنا تغيرات واضحة في مجموعتين كبيرتين في المخ".

وأضافت: "نعرف الآن أن حل المشكلات والتركيز على الذات يتأثران، مما يعني أن الشخص قد يعاني من الاضطراب النفسي، وتكوين العلاقات، وحتى فهم جسده".

وقالت كلابوندي إن الذاكرة وعملية اتخاذ القرار تتأثران أيضا.

"أعاني من تشوه"

كانت فاليري في السادسة عشرة من عمرها عندما تعرضت لعملية ختان في نيجيريا أدت إلى تشوه في أعضائها التناسلية.

وقالت: "قبل أن أعرف ذلك، طرحوني على الأرض، وجلس شخص على صدري وتعرضت للختان".

وأضافت فاليري :"كان ذلك بالنسبة لي بداية صدمة مدى الحياة، عانيت لسنوات من الألم الجسدي والعاطفي والخزي".

كما لاحظت أن تفاعلها مع المواقف يختلف عن تفاعل الآخرين، وكانت لا تعرف سبب ذلك، وقالت إن هذه الدراسة "أشبه بالفوز بجائزة كبرى، إنها منطقية للغاية".

BBC كاري تقول إن الدراسة ساعدتها على "تجميع معلومات" عن الأسباب التي جعلتها تكافح من أجل تكوين علاقات إيجابية.

وقالت كاري، التي تعرضت لاعتداء جنسي عندما كانت طفلة، إنها لا تملك كلمات تصف ما تعنيه (الدراسة) بالنسبة لها.

وأضافت: "عانيت على مدار سنوات من العلاقات السلبية وكنت أسأل نفسي دوما: لماذا أنا؟"

وقالت كاري: "أعرف الآن أن الخطأ لم يكن خطأي".

وتحمل كاري وفاليري عضوية مجموعة "سفراء إسيكس للصدمة"، وهي مجموعة تدعم الناجين من الصدمات وتقدم خدمات الرعاية الصحية.

وتركز العديد من علاجات الصدمة على مساعدة الأشخاص في تفادي تأثيرها وعلاج ما يعانونه من أفكار تسبب لهم الخوف. بيد أن كلابوندي رصدت، من خلال دراستها، أن الناجين الذين لا تظهر عليهم أي أعراض واضحة لاضطراب ما بعد الصدمة ما زالوا يعانون من تأثير ما تعرضوا له.

وقالت كلابوندي: "يبدو الآن أن العلاجات الحالية تفتقد التركيز على جزء مهم لحل اللغز".

وأضافت: "إنها (العلاجات) بحاجة أيضا إلى النظر في كيفية تأثير الصدمة على الجسم والشعور بالذات والعلاقات".

وقالت كلابوندي: "الدراسة تعطي أملا بشأن مساعدة العلاج الصحيح في علاج التأثير على المخ".