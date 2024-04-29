إيلاف من الرباط: كما كان متوقعاً، رفض فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الأحد، النزول إلى أرضية الملعب البلدي ببركان لمواجهة مستضيفه نهضة بركان المغربي، لحساب إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتقدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتهنئة فريق نهضة بركان "بعد تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي، إثر انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من إجراء المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعهما يومه الأحد بالملعب البلدي بمدينة بركان"، وذلك وفق بيان نشر على موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيواجه فريق نهضة بركان في اللقاء النهائي فريق الزمالك المصري الذي تجاوز فريق "دريمز" الغاني.



قميص فريق نهضة بركان المغربي قميص فريق نهضة بركان المغربي

وحامت شكوك، على مدى الأيام الماضية، حول إمكانية إجراء الفريق الجزائري للقاء الإياب، من منطلق أن الأسباب التي أدت إلى عدم إجراء لقاء الذهاب، الأحد الماضي بالجزائر،ظلت قائمة،فضلا عن تصريحات مسؤولي اتحاد العاصمة الذين شددوا على أنهم لن يلعبوا لقاء العودة "إذا أصر الفريق المغربي على اللعب بذات القميص"،في إشارة إلى قميص الفريق المغربي المتضمن لخريطة المملكة، وهو القميص الذي كانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد صادقت عليه منذ بداية المسابقة.

وبعد قرار الاتحاد الإفريقي باعتبار الفريق المغربي فائزا في الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، وعدم نزول الفريق الجزائري إلى أرضية الملعب في لقاء الإياب،يكون فريق نهضة بركان ضد ضمن للمرة الرابعة في تاريخه،خوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكانت بعثة الفريق الجزائري قد حلت، الجمعة الماضي،بالمغرب،في رحلة مباشرة عبر طائرة مصرية، حطت بمطار وجدة أنجاد،وأقامت بمدينة السعيدية القريبة من بركان، كما أجرت تداريبها استعدادا للقاء.

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن اعتزام مسؤولي اتحاد العاصمة "رفع شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية لمدينة لوزان السويسرية، لاسترداد حقوقهم"، وذلك على خلفية القرارات الصادرة ضدهم من قبل الهيئة الكروية القارية.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قد رفضت، في يوم إجراء لقاء الذهاب بالجزائر، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد قرار لجنة الأندية، الذي طالب سلطات الجزائر، السبت قبل الماضي،بتسليم أقمصة فريق نهضة بركان التي احتجزتها الجمعة قبل الماضي بمطار هواري بومدين،مشيرا إلى أن هذه الأقمصة التي تتضمن خريطة المملكة المغربية مصادق عليها من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومسموح للفريق المغربي أن يلعب بها أمام اتحاد العاصمة. وهددت الهيئة القارية بأنه في حالة عدم الاستجابة ، سيعتبر الفريق الجزائري منهزما. كما أكدت القرار السابق بشرعية ارتداء نهضة بركان لأقمصته الرسمية، التي خاض بها مبارياته السابقة لهذا الموسم، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

وبعد تعذر إجراء لقاء الذهاب، أصدرت لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، قرارا قالت فيه بخسارة فريق اتحاد العاصمة باعتذار وبنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، مع إحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في إمكانية إضافة عقوبات انضباطية. كما شددت على أن مباراة الإياب ستقام في موعدها المقرر سلفا، ببركان.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في وقت لاحق، استئناف اتحاد العاصمة الجزائري على قرار لجنة الأندية الذي منح الفوز لنهضة بركان خلال لقاء الذهاب، وإحالة الملف على لجنة الانضباط للنظر في عقوبات تأديبية محتملة. وتضمن القرار رفض طلب الاستئناف وتأكيد قرارات لجنة الأندية، التي صادق عليها تسعة أعضاء بالإجماع، والمتمثل في فوز نهضة بركان على فريق اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف لصفر في مباراة ذهاب نصف نهاية كأس الاتحاد الافريقي، مع إحالة الملف على اللجنة التأديبية لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة. وتشكلت لجنة الاستئناف من رولي هاريمان من نيجيريا (رئيسة) وعضوية كل من ثيموتي ماسونغاما من مالاوي وموزيس إيكانغا من ناميبيا.

وفيما يتحدث المسؤولون في الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفريق اتحاد الجزائر عن مسعى التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (الطاس)، يترقب متابعون للشأن الكروي الإفريقي قرارات إضافية من الاتحاد الإفريقي، من دون استبعادهم فرض عقوبات ثقيلة على اتحاد العاصمة، مع تشديدهم على أن العقوبات المتوقعة لن تتوقف عند هذا الفريق، وأنها قد تطال الاتحاد الجزائري للعبة.