إيلاف من لندن: أكد مسؤولان إسرائيليان وجود زعيم "حماس"، يحيى السنوار، في أنفاق بمحيط خان يونس التي انسحب منها الجيش قبل شهر، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح. وقال المسؤولان الإسرائيليان إن السنوار ليس في رفح حيث تتحرك القوات الإسرائيلية حاليًا.



تدمير حماس

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رفع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، إلى قمة أجندته العامة، حيث استهداف قيادة حماس لا يزال يشكل هدفا رئيسيا للحرب الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل جعلت من "القضاء على السنوار" عنصرا أساسيا في هدفها الذي أعلنت عنه والمتمثل في تدمير "حماس".



أميركا تساعد في تعقب حماس

تجدر الإشارة إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أكد قبل يومين أن الإدارة الأميركية تساعد إسرائيل على تعقب السنوار وقادة آخرين في الحركة.

لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن زعيم "حماس" يختبئ في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح.

ملاحقة السنوار والضيف

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب من خان يونس قبل شهر، وبدأ قبل أيام في التقدم إلى مشارف مدينة رفح. وقد أوضحت إسرائيل أن هدفها من حربها على قطاع غزة هو اعتقال أو قتل السنوار، ونائبه محمد الضيف.

وفي مارس (آذار) الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ثالث أهم زعيم لـ"حماس" في غزة وهو مروان عيسى في ضربة جوية. لكن الجيش لم يعثر على السنوار أو الضيف، وفقاً للصحيفة، على الرغم من التأكيدات المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين بأن الجيش يلاحقهما.