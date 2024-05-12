وسع الجيش الإسرائيلي السبت، نطاق إخلاء المنطقة الواقعة في شرق رفح الذي بدأه في مطلع الأسبوع الحالي، داعياً سكان أحياء إضافية في المدينة إلى مغادرتها بشكل "فوري".

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع أكس (تويتر سابقاً) إن مقاتلين من فريق لواء غيفعاتي تمكنوا، خلال يوم الجمعة، من القضاء على عدد من مقاتلي حركة حماس أثناء مواجهات مباشرة في مدينة رفح.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنوده التابعين للواء غيفعاتي تمكنوا كذلك من "تدمير البنية التحتية" لحماس في هذه المنطقة.

وقد سيطرت دبابات إسرائيلية الشارع الرئيسي الذي يقسم بين شرقي وغربي رفح يوم الجمعة، مما سمح بتطويق منطقة في الجزء الشرقي من المدينة.

في غضون ذلك، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطعا مصورا لرجل محتجز رهينة في قطاع غزة، ظهر على قيد الحياة.

وبلغت مدة المقطع 11 ثانية، وأُرفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول"الوقت ينفد. حكومتكم تكذب".

Getty Images نازحون يستعدون لإخلاء مدينة رفح

نزوح 300 ألف شخص إلى منطقة المواصي

وقد دعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع أكس (تويتر سابقاً) السكان والنازحين في جباليا شمالي قطاع غزة وإحدى عشرة منطقة آخرى في القطاع إلى التوجه على الفور إلى غرب مدينة غزة.

كما دعا الجيش الفلسطينيين في مناطق عدة بمدينة رفح جنوب القطاع إلى إخلائها و والتوجه إلى منطقة المواصي التي يصنفها الحيش منطقة إنسانية آمنة.

وقال الجيش في بيان "الى الآن، نزح ما يقارب 300 ألف شخص الى المنطقة الإنسانية في المواصي".

في هذه الأثناء، قالت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة إن الطعام سينفد من جنوب غزة السبت بعيد إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم الحدودي.

من جانبها حذرت حركة حماس في بيان لها من استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، وإغلاقه لليوم الخامس على التوالي، "والذي تسبب بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية" لسكان قطاع غزة.

وقالت الحركة إن ذلك "ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء القطاع المحاصر"، متهمة الجيش الإسرائيلي بتنفيذ" جريمة الإبادة وحرب التجويع والتطهير العرقي"، وحملت إياه المسؤولية.

Getty Images جانب من الدمار الذي أصاب مخيم المغازي في أعقاب قصف إسرائيلي أمس

تحذيرات من نفاد الغذاء في غزة

وميدانيا، استهدفت غارات إسرائيلية ليلاً مخيم المغازي للاجئين جنوب قطاع غزة مرة أخرى.ويقع المخيم باتجاه الشرق الذي يسميه الجيش الإسرائيلي "منطقة إنسانية ممتدة" حول دير البلح

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل 24 فلسطينياً أمس بعدما استهدفتهم طائرات إسرائيلية في مناطق عدة بوسط غزة.

وعلى الرغم من الضغط الأمريكي الكبير الذي تمارسه واشنطن على إسرائيل و التوتر الذي عبر عنه سكان غزة ومنظمات إنسانية، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدماُ في التوغل في رفح ، حيث يعيش مليون نازح بحثا عن ملجأ خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر

وتقول إسرائيل إنها لا تستطيع الانتصار في الحرب، دون اقتلاع جذور المئات من مقاتلي حركة حماس التي تعتقد أنهم يتمركزون في رفح.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن استخدام إسرائيل لأسلحة، زودتها بها الولايات المتحدة، قد يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة وهو ما يعد أكثر انتقادا واجهته إسرائيل منذ تاريخ بدء الحرب .

وبدأت حرب غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما نفذت حركة حماس هجوماُ مباغتاً على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص، واحتجزت الحركة خلاله 250 رهينة بحسب ما تقول مصادر إسرائيلية رسمية.

وأدت العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة إلى مقتل ما يقارب من 35 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.