قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 80 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ الاثنين، وأفادت تقارير أن الدبابات الإسرائيلية تتجمع بالقرب من المناطق المبنية وسط القصف المستمر.

وقالت جماعات فلسطينية مسلحة إنها تستهدف القوات الإسرائيلية شرقاً. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته البرية تقوم "بنشاط موجه" شرق رفح.

وحذرت الأمم المتحدة من نفاد الغذاء والوقود لأنها لا تتلقى المساعدات عبر المعابر القريبة.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح مع مصر وأغلقته في بداية عمليتها، في حين قالت الأمم المتحدة إن وصول موظفيها وشاحناتها إلى معبر كرم أبو سالم الذي أعيد فتحه مع إسرائيل أمر خطير للغاية.

وجاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديدا من الرئيس الأمريكي بوقف تزويد إسرائيل ببعض الأسلحة إذا شنت هجوما كبيرا على "المراكز السكانية" في رفح. وقال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل يمكنها "الوقوف بمفردها" إذا لزم الأمر.

رفح ... لماذا تثير خطة اجتياح المدينة مخاوف العالم؟

وبعد سبعة أشهر من الحرب في غزة، تصر إسرائيل على أن "النصر" مستحيل دون الاستيلاء على المدينة والقضاء على آخر معاقل حماس المتبقية.

ولكن مع لجوء أكثر من مليون فلسطيني نازح إلى هناك، حذرت الأمم المتحدة والقوى الغربية من أن أي هجوم شامل قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين وكارثة إنسانية.

وقال سكان وعمال إغاثة في رفح إن أصوات المدفعية والغارات الجوية ظلت مستمرة الخميس.

وقالت لويز ووتردج، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، لبي بي سي إنها كانت في منشأة صحية في الغرب، ويمكنها "سماع القصف والإحساس باقترابه".

وقالت: "المبنى يهتز بصورة متكررة. هناك طنين مستمر للطائرات بدون طيار". "الخوف والتوتر الذين كانا يسيطران على الناس في رفح، أصبح الآن رعباً".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن شخصين قتلا بعد ظهر الخميس في غارة جوية إسرائيلية في حي الجنينة، وهي إحدى المناطق الشرقية التي أمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلائها قبل بدء عمليته البرية مساء الاثنين.

وقُتل ثلاثة أشخاص آخرين في غارة جوية على حي البرازيل القريب، الذي لا يقع في منطقة الإخلاء ولكنه يقع بجوار الحدود المصرية.

وقالت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، المصنفتان كمنظمات إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، إنهما تستهدفان القوات الإسرائيلية في الضواحي الشرقية بقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات.

وقالت حماس أيضا إنها فجرت نفقا مفخخا شرق رفح أسفل ثلاث مركبات عسكرية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده أصيبوا بجروح متوسطة نتيجة الانفجار.

وخلال الليل، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص عندما تعرض منزل عائلة في حي تل السلطان الغربي للقصف في غارة إسرائيلية. وقال مسعفون إن من بينهم ثلاثة أطفال، أحدهم رضيع عمره عام واحد.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء إن جنوده نفذوا "عمليات مستهدفة على البنية التحتية الإرهابية المحيطة بالجانب الغزاوي من معبر رفح وقاموا بمداهمات عملياتية على مبان مشبوهة في المنطقة"، وتم القضاء على حوالي 30 "إرهابيا". وقالت أيضا إن طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا دعما للقوات.

وقال مدير المستشفى الكويتي التخصصي في وسط رفح وهو واحد من بين مستشفيين وحيدين لا يزالان يعملان جزئيا في المدينة، لبي بي سي الخميس إن المستشفى يواجه ارتفاعا في عدد الضحايا، بما في ذلك العديد من "الإصابات غير العادية الناجمة عن أسلحة غير عادية".

لكن الدكتور جمال الحماس قال إن المستشفى لا يمتلك الإمكانيات التشخيصية لعلاجهم بشكل صحيح، مضيفا: "حتى جهاز الأشعة معطل بسبب القصف الإسرائيلي ولا توجد قطع غيار له".

وقال حماس إن الوضع ازداد سوءاً بسبب إغلاق مستشفى النجار شرق المدينة يوم الأربعاء بسبب أمر الإخلاء والقتال القريب.

وطلب الجيش الإسرائيلي من النازحين التوجه نحو "منطقة إنسانية موسعة" تمتد من المواصي القريبة إلى مدينة خان يونس وبلدة دير البلح بوسط البلاد. وقالت إنهم سيجدون مستشفيات ميدانية وخيام وإمدادات مساعدات إضافية. لكن الفلسطينيين ومسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن المخيم يتكون من أحياء مكتظة وتفتقر إلى الخدمات الأساسية أو تحولت إلى أنقاض بسبب القتال الأخير.

وقال سكوت أندرسون، نائب مدير الأونروا في غزة، لبي بي سي إن الوكالة شهدت "تحركا كبيرا للسكان، حيث نزحت أكثر من 80 ألف شخص الآن "مع تحرك القتال "غربا نحو وسط رفح نفسها".

وقال: "لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بسبب إغلاق نقاط الدخول في رفح وكرم أبو سالم، فقد بدأ الوقود ينفد مما يمكننا من تقديم الاستجابة للأشخاص الذين تم تهجيرهم، وكذلك الأشخاص الآخرين في غزة، ".

و حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المستشفيات في جنوب غزة، بما في ذلك الواقعة خارج رفح، لم يبق لديها سوى ثلاثة أيام من الوقود.

ويوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أعاد فتح معبر كرم أبو سالم، وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات كانت مغلقة لمدة أربعة أيام بسبب إطلاق حماس الصواريخ.

ونشر مقطع فيديو يظهر دخول شاحنات المساعدات إلى المعبر يوم الخميس، لكن الأمم المتحدة قالت إن القتال جعل من المستحيل استلام الإمدادات.

وقال أندرسون: "إن التحدي هو الأمن. وتتركز العمليات القتالية بشكل كبير في الجزء الجنوبي الشرقي من رفح. وهناك وجود كبير جداً لقوات الدفاع الإسرائيلية. ويبدو أن هناك وجوداً كبيراً جداً للمسلحين أيضاً".

"نحن قلقون بشأن قدرتنا على نقل الموظفين والشاحنات بأمان داخل وخارج المعبر لجلب المساعدات الإنسانية."

وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ "جميع التدابير الممكنة من الناحية العملية لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بما في ذلك قوافل المساعدات والعمال. ولم يستهدف الجيش الإسرائيلي أبدا، ولن يستهدف عمدا قوافل المساعدات والعمال".

وأضاف: "يبذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهودًا مكثفة لتمكين التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية، ويعمل بشكل وثيق مع مجموعات الإغاثة المختلفة لتنسيق وتحقيق جهودهم الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية".

EPA دبابات إسرائيلية ومركبات مدرعة الأخرى تتجمع بالقرب من السياج الحدودي لغزة في 9 مايو

وتجمعت دبابات ومركبات مدرعة إسرائيلية أخرى بالقرب من السياج الحدودي لغزة الخميس.

وكان رد فعل الإسرائيليين متسماً بالانزعاج والغضب بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أنه سيقطع المزيد من إمدادات الأسلحة في حالة وقوع هجوم واسع النطاق على رفح.

وقال لشبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء: "لقد أوضحت لبيبي وحكومة الحرب أنهم لن يحصلوا على دعمنا إذا دخلوا هذه المراكز السكانية".

في الأسبوع الماضي، أوقفت إدارة بايدن شحنة أسلحة تضمنت دفعة من القنابل بوزن 2000 رطل، وهي واحدة من أكثر الذخائر تدميراً في ترسانة إسرائيل، بسبب مخاوف بشأن ما كان على وشك الحدوث في رفح.

وأدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف يوم الخميس هذه التصريحات، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن "حماس تحب بايدن".

وفي وقت لاحق، أصدر نتنياهو مقطع فيديو ذكّر فيه الإسرائيليين بأن بلادهم نجت من حظر الأسلحة وخرجت منتصرة في الحرب العربية الإسرائيلية 1948-1949 التي أعقبت إعلان قيام الدولة.

وقال: "اليوم نحن أقوى بكثير. إذا أردنا أن نقف وحدنا، فسنقف وحدنا. لقد قلت إنه إذا لزم الأمر، فسوف نقاتل بأظافرنا".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضًا إن لديه الذخائر اللازمة للعمليات في رفح وغيرها من العمليات المخطط لها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي إن بايدن لا يعتقد أن "اجتياح معبر رفح" سيعزز هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حماس.

وقال للصحفيين إن "الحجة القائلة بأننا نبتعد بطريقة ما عن إسرائيل أو أننا غير مستعدين لمساعدتهم على هزيمة حماس لا تتفق مع الحقائق".

ويبدو أن المحادثات غير المباشرة في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن توقفت مرة أخرى يوم الخميس، مع مغادرة وفدي إسرائيل وحماس.

وقال عزت الرشق، المسؤول الكبير في حماس، إن العملية الإسرائيلية في رفح والاستيلاء على معبر رفح هناك "تهدف إلى عرقلة جهود الوسطاء".

وشنت إسرائيل حملة عسكرية في غزة لتدمير حماس رداً على الهجوم الذي شنته الحركة عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُتل خلاله حوالي 1200 شخص واحتجز 252 آخرين كرهائن.

وقتل أكثر من 34900 شخص في غزة منذ ذلك الحين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وشهد اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني إطلاق حماس سراح 105 رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع ونحو 240 سجينا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن 128 رهينة في عداد المفقودين، ويعتقد أن 36 منهم ماتوا.