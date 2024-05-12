إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون إن حظر الأسلحة الإسرائيلي "ليس حكيما"، حيث أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "في وضع مختلف تماما".

وقال اللورد كاميرون إن حظر الأسلحة من شأنه أن يعزز حماس ويجعل صفقة الرهائن أقل احتمالا. وأضاف إن حظر الأسلحة الذي تفرضه إسرائيل "ليس طريقا حكيما" وإن المملكة المتحدة وأميركا "في وضع مختلف تماما".

وقال اللورد كاميرون لقناة (سكاي نيوز) إنه سيكون "خطيراً للغاية" بالنسبة لإسرائيل أن تحاول شن هجوم كبير في رفح.

ولكن عندما سُئل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستتبع خطى الولايات المتحدة وتوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجومًا على مدينة غزة الواقعة في أقصى جنوب البلاد - وهي طريق حاسم للمساعدات - قال إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة "في وضع مختلف تمامًا". .

وقال: "إن الولايات المتحدة هي مورد ضخم للأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك، كما تعلمون، قنابل تزن 1000 رطل وكل ما تبقى منها".

1% من أسلحة إسرائيل

وتابع اللورد كاميرون: "توفر المملكة المتحدة أقل من 1% من أسلحة إسرائيل وليست مورداً حكومياً. لدينا نظام ترخيص ويمكن إغلاق هذه التراخيص إذا تبين أن هناك خطراً جدياً بحدوث انتهاك دولي خطير لحقوق الإنسان".

وأضاف أنه عندما تعرض آخر مرة لضغوط للإعلان عن حظر الأسلحة، "بعد أيام قليلة كان هناك هجوم إيراني واسع النطاق على إسرائيل، بما في ذلك 140 صاروخ كروز. لذلك لا أعتقد أنه كان طريقًا حكيمًا."

وقال اللورد كاميرون: "إذا أعلنت ذلك اليوم، فقد يساعدني ذلك في اجتياز هذه المقابلة التلفزيونية، لكنه في الواقع سيقوي حماس. وسيضعف إسرائيل".

وتابع قائلا: "أعتقد أن هذا ربما يجعل صفقة الرهائن أقل احتمالا. لذلك لا أعتقد أن إصدار إعلان سياسي ما هو الحل الصحيح. يجب أن نلتزم بعمليتنا الصارمة للتأكد من أننا نتصرف في إطار القانون".

ودعت إسرائيل سكان رفح في غزة إلى إخلاء القطاع والتوجه إلى "المنطقة الإنسانية الموسعة" بينما تستعد لتكثيف هجومها العسكري.

لا دعم لعملية رفح

وقال اللورد كاميرون إن حكومة المملكة المتحدة كانت واضحة في أنها لا تدعم الهجوم على رفح وسيكون من الخطأ أن تمضي إسرائيل قدماً في الهجوم "دون خطة لحماية الناس".

وأضاف "في رفح هناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين انتقلوا من أجزاء أخرى من غزة. لذلك سيكون من الخطير للغاية محاولة شن هجوم كبير بهذه الطريقة".

لكنه قال أيضا إن المشكلة "تعود إلى حماس"، وقال اللورد كاميرون: "لقد عُرض على حماس صفقة من شأنها إطلاق سراح مئات السجناء من السجون الإسرائيلية".

وأضاف أن ذلك سيوفر وقفة للقتال من أجل إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة "وهم (حماس) لا يقبلون هذا الاتفاق. لذا فإن السؤال الحقيقي، كما أعتقد، هو بالنسبة لحماس، كما تعلمون، لماذا تسمحون باستمرار هذه المعاناة بينما بإمكانكم إيقافها الآن؟".

