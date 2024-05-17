إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام إن الملك تشارلز الثالث سيشارك في احتفالات الذكرى الثمانين ليوم الإنزال الشهر المقبل.

وسيسافر العاهل البريطاني إلى منطقة "نورماندي" في فرنسا لحضور فعاليات بمناسبة ذكرى عمليات الإنزال التي جرت عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان هناك عدم يقين بحضوره شخصيا، بسبب تشخيص إصابة الملك بالسرطان. لكن ثيت رسميا بأنه سيشارك في أحداث المناسبة التايخية التي تحمل اسم D-Day في بريطانيا إلى جانب الملكة كاميلا وأمير ويلز.

احتفال بورتسموث

وسيحضر الملك والملكة والأمير ويليام حفلًا لإحياء ذكرى إنزال الحلفاء في زمن الحرب لتحرير فرنسا عندما احتلها النازيون، وذلك في ميناء بورتسموث الجنوبي، معقل البحرية الملكية البريطانة يوم 5 يونيو.

ومن جهتها، ستزيح الأميرة الملكية آن، شقيقة الملك، عن تمثال في نورماندي يستذكر المساهمة الكندية في D-Day، قبل حضور حفل تذكاري في كاتدرائية بايو.

وسيحضر الملك والملكة بعد ذلك حدثًا في 6 يونيو في النصب التذكاري البريطاني لنورماندي في فير سور مير في فرنسا، والذي يسرد أسماء أكثر من 20 ألف شخص تحت القيادة البريطانية الذين لقوا حتفهم خلال معركة نورماندي.

وستكون هذه احتفالات دولية وسيذهب الأمير ويليام إلى حفل يقام على شاطئ أوماها في سان لوران سور مير، والذي من المتوقع أن يحضره 25 رئيس دولة.

