إيلاف من لندن: مازح العاهل البريطاني، جنودا وضباطا خلال زيارته لثكنة عسكرية في مقاطعة ساري بالقول "اعتذر لأنني فاجأتكم حيث تم السماح لي بالخروج من قفصي".

وزار الملك تشارلز الثالث الذي يتعالج من السرطان كمريض خارجي الثكنة العسكرية، اليوم الخميس، بينما كانت الملكة كاميلا والأمير ويليام أمير ويلز أيضًا في مهام عامة منها حفل استقبال في القصر ومقابلة متطوعين على شاطئ نيوكواي.

وأدلى الملك تشارلز، وهو العقيد الأعلى للمهندسين الملكيين، بهذه التصريحات خلال رحلة إلى المدرسة الملكية الثالثة للهندسة العسكرية، في ثكنات جبل طارق في مينلي في مقاطعة ساري.

وظهر الملك في حالة معنوية جيدة، وقال لزوجة أحد العريفين "لا شيء لن يساعده مشروب قوي" عندما أخبرته أن الزوجين لديهما ثلاثة أطفال.

وخلال الزيارة تلقى العاهل البريطاني الزهور وأكواب المهندس الملكي من أطفال بعض الجنود، كما وتلقى صورة لنفسه من لوي بيكون البالغ من العمر ستة أعوام.

وعاود العاهل البريطاني البالغ من العمر 75 عامًا مؤخرًا إلى مهامه العامة بعد الإعلان العلني عن علاجه من السرطان، لكنه لم يكن الشخص الملكي الوحيد الذي خرج تحت أشعة الشمس يوم الخميس.

نشاط الملكة

وتم تصوير زوجته الملكة كاميلا مع حمار ومهر في احتفال بمرور 90 عامًا على مؤسسة بروك الخيرية للخيول في قصر باكنغهام.

وتترأس الملكة المؤسسة الخيرية - التي أنشئت في الأصل لرعاية الخيول المهجورة بعد الحرب العالمية الأولى - منذ عام 2006، وقد ساعدت المؤسسة 1.4 مليون حيوان وتعمل الآن في 15 دولة.

جاء حفل الاستقبال بعد أن استضافت الملكة أول حفل في حديقة القصر لهذا العام مع الملك وأفراد العائلة المالكة يوم الأربعاء.

ومن جهته، كان الأمير ويليام أيضًا خارجًا يوم الخميس في زيارة استجمام لشاطئ فيسترال في نيوكواي حيث التقى بمجموعات معنية بالسلامة البحرية والشاطئية، وشاهد عرضا لمهارات ركوب الأمواج وتدريبات الإنعاش.

وتم تصوير ويليام - وهو أيضًا دوق كورنوال - وهو يشارك في لعبة الكرة الطائرة مع مراهقين من مجموعة إنقاذ الحياة. وخلال الزيارة توقفت الأمير ويليام عند مخطط سكن قريب للمشردين، تديره دوقية كورنوال، والذي سيشهد بناء 24 منزلاً.

