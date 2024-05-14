إيلاف من لندن: كشف النقاب عن أول لوحة زيتية رسمية للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث منذ التتويج في قصر باكنغهام.

وتم رسم اللوحة من قبل فنان البورتريه الشهير جوناثان يو، الذي تشمل موضوعاته السابقة إدريس إلبا، وكارا ديليفين، والسير ديفيد أتينبورو، ونيكول كيدمان، وملالا يوسفزاي، ورئيسي الوزراء السابقين اللورد ديفيد كاميرون والسير توني بلير.

وحسب قناة (سكاي نيوز)، جلس الملك مع جوناثان يو في أربع مناسبات بين يونيو 2021 ونوفمبر 2023 في كل من هايغروف في غلوسيسترشاير وكلارنس هاوس في لندن.

وقام الفنان يو، الذي عُرضت أعماله في الأكاديمية الملكية للفنون ومعرض سميثسونيان الوطني للصور في واشنطن العاصمة، برسم الملكة كاميلا والأمير الراحل فيليب. كما عمل يو أيضًا على الرسومات والصور الفوتوغرافية للملك من أجل إحراز تقدم بين الجلسات.

وقال أثناء الكشف عن أعماله في قصر باكنغهام يوم الثلاثاء: "لقد كان شرفًا وسرورًا أن يتم تكليفنا من قبل شركة (درابرز Drapers) برسم هذه الصورة لجلالة الملك، وهي أول صورة يتم كشف النقاب عنها منذ تتويجه".

حين كان أميرا

واضاف: "عندما بدأت هذا المشروع، كان جلالة الملك لا يزال صاحب السمو الملكي أمير ويلز، ومثل الفراشة التي رسمتها وهي تحوم فوق كتفه، تطورت هذه الصورة مع تحول دور الموضوع في حياتنا العامة. أبذل قصارى جهدي لالتقاط تجارب الحياة المحفورة في وجه أي جليسة فردية".

وقال يو: "في هذه الحالة، كان هدفي أيضًا الإشارة إلى تقاليد فن التصوير الملكي ولكن بطريقة تعكس ملكية القرن الحادي والعشرين، وقبل كل شيء، إيصال الإنسانية العميقة للموضوع".

وأضاف: "أنا ممتن بشكل لا يمكن تصوره لإتاحة الفرصة لي لالتقاط مثل هذا الشخص الاستثنائي والفريد من نوعه، خاصة في اللحظة التاريخية التي أصبح فيها ملكًا".

وإذ ذاك، فإنه بالإضافة إلى حضور حفل إزاحة الستار في لندن، أجرى الملك نشارلز أول حفل تنصيب له منذ خمسة أشهر - والأول منذ تشخيص إصابته بالسرطان - في قلعة وندسور.

وكان رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي واحدًا من بين 52 شخصًا حصلوا على هذا المنصب - وحصل على وسام الفارس الأكبر من الوسام الملكي الفيكتوري.

عودة الملك لمهامه

وكان أطباء الملك منحوه الإذن بالعودة إلى مهامه العامة الشهر الماضي.

ويظهر الملك تشارلز في الصورة وهو يرتدي الزي الرسمي للحرس الويلزي، الذي أصبح عقيدًا في الفوج في عام 1975. والصورة زيتية على قماش، كانت محددة لتناسب الهندسة المعمارية لقاعة درابرز Drapers Hall حيث ستعلق في النهاية.

وسيتم عرض اللوحة الملكية أولاً في معرض (فيليب مود Philip Mould) في لندن في الفترة من 16 مايو حتى 14 يونيو قبل أن ينتقل إلى قاعة درابرز Drapers' Hall في نهاية أغسطس.

يشار ختاماً، إلى أن شركة درابرز Drapers هي مجموعة من سبع جمعيات خيرية مكرسة لمساعدة الأشخاص المحرومين. ويعود تاريخ ارتباطاتها بالعائلة المالكة إلى عام 1364 عندما تلقت أول ميثاق لها من الملك إدوارد الثالث.

