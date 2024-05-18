مكسيكو: عُثر على جثث أربعة أشخاص بينهم مرشح للانتخابات المحلية في الثاني من حزيران (يونيو) وزوجته، مقطعة الأوصال في مركبة محترقة في أكابولكو في جنوب المكسيك، وفق مصادر محلية.

وقال الحزب الثوري المؤسسي إن أنيبال زونيغا كورتيس الذي كان مرشحه لعضوية بلدية كويوكا دي بينيتيز، وزوجته روبي برافو "تم اغتيالهما بطريقة جبانة"، مشيراً إلى العثور على جثتين أخريين في المركبة المحترقة.

وفتح القضاء تحقيقًا في مقتل الأربعة.

مساء الخميس، قُتلت المرشحة السياسية لبلدية كونكورديا لوسيرو لوبيز مازا بعد تجمّع انتخابي في ولاية تشياباس (جنوب)، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين.

بين 23 أيلول (سبتمبر) 2023 والأول من أيار (مايو) 2024، قُتل ما لا يقلّ عن 26 مرشحًا للانتخابات المقررة في الثاني من حزيران (يونيو) والتي ستكون أكبر انتخابات في تاريخ المكسيك إذ ستشمل في آن واحد انتخابات الرئاسة ومجلسَي النواب والشيوخ وانتخابات محلية.