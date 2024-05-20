طهران: أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري اليوم الاثنين أن القوات المسلحة مستعدة تماما لتقديم أي دعم للحكومة تحت مسؤولية محمد مخبر، بعد إعلان وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

وأضاف باقري في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، أن القوات المسلحة ستظل في هذه الحقبة الزمنية وكالسابق إلى جانب الحكومة وفي خدمة الشعب.

جاء ذلك بعدما أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في وقت سابق اليوم تولي محمد مخبر إدارة السلطة التنفيذية للبلاد بعد رحيل رئيسي.

ونقل التلفزيون عن خامنئي القول "بحسب المادة 131 من الدستور، يتولى السيد مخبر إدارة السلطة التنفيذية ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما".

كما أعلن خامنئي، الحداد الوطني العام في البلاد لخمسة أيام، إثر مقتل الرئيس، إبراهيم رئيسي، مع وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية بشمال غربي البلاد.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، طحان نظيف، أعلن بدوره بوقت سابق أن المساعد الأول لرئيسي سيتولى حسب الدستور مسؤولياته.

انتخابات رئاسية

فيما عقد مخبر، الذي بات الرئيس المؤقت، اجتماعا استثنائيا، مع رئيسَي السلطتين التشريعية والقضائية، عقب تأكيد مقتل رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، بحادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع 7 آخرين، بشمال غربي البلاد. وجرى خلال الاجتماع مع رئيسَي السلطتين التشريعية والقضائية "التأكيد على الاستمرار في التعاون فيما بينهما وتقديم الخدمات للشعب"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

وكان مجلس صيانة الدستور أوضح أن مجلساً مكوناً من رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية بدأ التحضير لإجراء انتخابات رئاسية في مدة أقصاها 50 يوما.