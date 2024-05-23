إيلاف من الرباط: أفادت السلطات المحلية لعمالة (محافظة)مقاطعات الدار البيضاء آنفا بأن عمارة من 5 طوابق، كائنة بشارع العنق بالدائرة الحضرية مولاي يوسف، انهارت كليا اليوم الخميس، دون تسجيل خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، حسب المعطيات المتوفرة حاليا.



لحظة انهيار عمارة من خمسة طوابق في الدار البيضاء اليوم

وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات المحلية كانت قد تدخلت في وقت سابق من اليوم لإخلاء العمارة المذكورة والمحلات والمباني المجاورة لها من الأفراد وتأمين محيطها، بعدمعاينة شقوق طارئة على المبنى المنهار الذي خلف أيضا انهيارا جزئيا لإحدى البنايات المحاذية.

وأضافت السلطات المحلية أنه فيما تتواصل حاليا عمليات إزالة أنقاض البناءات المنهارة، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ظروف وأسباب هذا الحادث.