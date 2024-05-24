برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، إنه يتوقع أن تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل لديها سلطة قضائية مستقلة عند اتخاذ قرار بشأن أمر اعتقال محتمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف: "التسوية عبر المفاوضات يتعين أن تأتي قبل الاعتراف الرمزي بسلطة فلسطينية".

وبحسب "تايمز أو إسرائيل"، انتقدت إسرائيل بيانا سابقا صدر عن مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس قال فيه إن برلين ستعتقل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان لشبكة "فوكس نيوز": "يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية وأن يكونوا على الجانب الصحيح من التاريخ".

وعندما سُئل الأربعاء عما إذا كانت برلين ستنفذ أمر اعتقال محتمل من المحكمة الجنائية الدولية، أجاب المتحدث الألماني شتيفن هيبستريت: "بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون".

كما شجب سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسور، هذا البيان في منشور على موقع "إكس" قائلا: "هذا أمر شائن".

وقبل أيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية إن: "التهم الموجهة لنتانياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".