إيلاف من تل أبيب: فتح رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو النار على الجميع، معبراً عن غضبه الشديد من أوامر اعتقال بحقه تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن اعتقاله هو وقيادات "حماس" يشبه اعتقال جورج بوش وأسامة بن لادن معاً.

وتوجه نتانياهو بحديثه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قائلاً إن خان هو الذي يجب أن يشعر بالقلق بشأن وضعه، وحث "الدول المتحضرة" على حد قوله، على رفض أوامر الاعتقال الخاصة به وكذلك وزير الدفاع يوآف غالانت.

شرعية كريم خان

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف اسرائيل، قال نتانياهو في مقابلة أجريت معه الثلاثاء، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يحول المحكمة إلى "محكمة صورية" من خلال طلب إصدار أوامر اعتقال بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مضيفًا أن خان، وليس هو، الذي يجب أن يشعر بالقلق بشأن شرعيته الدولية في المستقبل.

وفي حديثه لشبكة ABC، نفى نتانياهو اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل تتعمد حرمان سكان غزة من الطعام والماء، وقال : "هذا أمر سخيف، إنه أمر مشين للغاية" واصفا الاتهامات بأنها "كاذبة تماما".

لم نتسبب في جوع غزة

وقال نتانياهو: "نحن نقوم الآن بتزويد ما يقرب من نصف احتياجات غزة من المياه، بعد أن كنا نزودها بنسبة 7% فقط قبل الحرب، لقد قمنا بتوريد أكثر من نصف مليون طن من الغذاء والدواء عبر 20 ألف شاحنة".

وانتقد نتنياهو خان، واتهمه بأنه "يسعى إلى شيطنة إسرائيل،" وأضاف: "إنه يخلق تماثلا زائفا بين قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا والزعماء الإرهابيين لحركة حماس الفلسطينية، والذين هم أيضا أهداف لمذكرات اعتقال محتملة من المحكمة الجنائية الدولية.

مضيفاً :"هذا مثل القول بعد أحداث 11 سبتمبر، حسنا، علينا أن نصدر أوامر اعتقال بحق جورج بوش، وأيضا بحق أسامة بن لادن".

معاداة السامية

وأكمل نتانياهو :"إنه أيضا يصب البنزين على نيران معاداة السامية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.

وقال نتنياهو: “إنه يهاجم الدولة اليهودية الوحيدة ويحاول تقييد أيدينا”، مضيفًا أن مثل هذه الاتهامات ستحرم الديمقراطيات من القدرة على الدفاع عن نفسها من الإرهابيين المختبئين بين السكان المدنيين، حتى عندما تلتزم الدول بقوانين الحرب.

هل تشعر بالقلق؟ وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن السفر دوليا بعد التوصيات، قال نتنياهو إنه ليس كذلك، مضيفاً :"لست قلقا على الإطلاق، أعتقد أن المدعي العام هو الذي يجب أن يشعر بالقلق بشأن وضعه لأنه يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة، ولن يأخذ الناس الأمر على محمل الجد".