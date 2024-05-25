إيلاف من بيروت: أفادت وسائل إعلام لبنانية السبت، بوفاة نهدية صفي الدين، والدة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

ولم يعلن نصرالله الخبر، بل تم نشره عن طريق وسائل إعلام ومنصات تابعة لحزب الله اللبناني، ومن بينها منصة "إكس" التابعة لقناة المنار، ونشر مراسل القناة، صوراً لحسن نصر الله ووالدته، معلقا عليها بالقول: "لأمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وإخوانه وعائلته الكريمة كل العزاء والمواساة برحيل والدتهم الحاجة أم حسن".

وقالت صحيفة النهار اللبنانية :"توفيت اليوم والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، السيدة نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبدالكريم نصرالله، وذلك بعد معاناتها مع مرض عضال".